El incendio consumió alrededor de 90 hectáreas de bosque y fue “contenido”

El incendio que comenzó el jueves en el cerro Currumahuida cerca de Lago Puelo y El Hoyo, sobre el extremo noroeste de Chubut, fue “contenido” este sábado y consumió alrededor de 90 hectáreas de bosque nativo e implantado. La Municipalidad de Lago Puelo informó que el avance del fuego logró ser “contenido”, mientras que más de un centenar de brigadistas se avocan a sofocar completamente el incendio.

El director de Defensa Civil de Chubut, José Mazzei, describió a Télam que «el viernes alrededor de las 23 hubo más actividad y le pedimos a los pobladores de la zona que estén prestos a evacuar, situación que por ahora no fue necesario ejecutar y todo se mantuvo en el plano de lo preventivo».

Se trata de unas 36 familias que residen en las proximidades a quienes se las puso en alerta por el posible desprendimiento de material rodante que se dispersa en un contexto de marcada sequía -los registros no llegan al 10% de humedad en el ambiente- y temperaturas que superaban esta mañana los 25º.

«Lo bueno es que no sopló viento y eso ayuda a que la situación no sea peor», reveló Mazzei.

En este contexto el intendente de El Hoyo, Rolando Pablo Huisman, declaró la emergencia ígnea en esa localidad, lindera con Lago Puelo.

La Emergencia Ígnea prohíbe prender fuego al aire libre, fumar y manipular o dejar objetos refractarios en espacios verdes públicos.

Además desde el municipio de El Hoyo se informó oficialmente que «el intendente Huisman llevará a cabo una reunión con Juntas Vecinales para diagramar la organización en los barrios».

Este nuevo foco se produce en una zona muy próxima al incendio que se declaró el 9 de marzo, considerado el incendio «interfase» más devastador de la historia, con 400 viviendas afectadas por las llamas.

El ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, recorrió la zona del incendio junto con los intendentes de la comarca andina, oportunidad en la que recibió un pormenorizado informe del Secretario de Bosques de Chubut, Rodrigo Roveta.

En la zona se desplegaron 109 brigadistas de distintas reparticiones, entre ellos el Servicio de Manejo del Fuego tanto nacional como provincial, operarios del Parque «Lago Puelo» y bomberos voluntarios de las localidades próximas, con el apoyo de Vialidad, Policía de Chubut y particulares.

A este incendio se sumó otro, declarado este viernes, en el Parque Nacional Los Alerces, el que se encuentra circunscrito y por ahora no representa mayor preocupación.