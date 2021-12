Daños irreparables

Dolor, impotencia y enojo, son algunos de los sentimientos expresados por el procurador General de Chubut, Jorge Miquelarena ante el atentado a la dependencia de la Procuración que ha provocado un daño inmensurable, y que lamentablemente provocará una pérdida aún mayor que la edilicia. “La tristeza es enorme y siento como que perdimos parte de nuestras vidas”, expresó Miquelarena ante colaboradores y colegas. Las expresiones del Procurador ponen de manifiesto su malestar por la falta de previsión para preservar los bienes del Estado. El Procurador parece interpretar que lo sensible del tema de la zonificación minera, debió ser considerado. Así las cosas, un grupo de individuos que so pretexto de reclamar por sus derechos, atentaron no solo contra la propiedad pública, sino que probablemente destruyeron cientos o miles de horas de trabajo de la Fiscalía, que defiende precisamente los derechos de la comunidad en temas tan sensibles como la seguridad de las personas, investigan delitos que atentan contra la propiedad y la vida. Aprovechando el legítimo derecho de manifestarse, unos pocos individuos provocaron delitos y desmanes. Muchas veces hemos oído que el derecho de uno no puede ser excusa para cercenar el derecho de otro, y eso ocurrió este jueves en Rawson, donde unos cuantos inadaptados decidieron atentar contra el edificio de la Procuraduría que nada tenía que ver con el asunto en debate, pero probablemente hayan provocado que no se haga justicia para uno o muchos ciudadanos. Ante esa acción, No Así No.