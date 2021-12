Abrieron la convocatoria para participar del BAFICI 2022

El BAFICI Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente abrió la inscripción para artistas que quieran presentar sus producciones cinematográficas en la próxima edición del 2022. Hay tiempo hasta el 13 de enero.

En abril del 2022 se llevará a cabo el 23° Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI), organizado por el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y podrán participar largometrajes y cortometrajes nacionales e internacionales, películas de ficción, documentales y películas experimentales.

El Festival otorga prioridad a estrenos nacionales, internacionales y mundiales de las películas extranjeras, y estrenos mundiales de películas argentinas. También se priorizará, en ambos casos, los estrenos regionales (americanos, latinoamericanos, sudamericanos). Pero serán descartadas automáticamente las películas argentinas que hayan tenido estreno o pre-estreno previo en Argentina.

Competencias Oficiales

El comité de selección del Festival programa las distintas secciones competitivas. El programa incluye tres Secciones Oficiales Competitivas con el fin de promover especialmente a nuevos realizadores,

Competencia Oficial Internacional, en la que participan cortometrajes y primeros, segundos y terceros largometrajes nacionales e internacionales, que no hayan tenido estreno en Argentina. Los créditos directoriales compartidos no se computarán dentro de las carreras individuales de sus realizadores, sino como parte de una única carrera compartida entre ellos.

Competencia Oficial Americana, en la que participan cortometrajes y primeros, segundos y terceros largometrajes nacionales e internacionales, que no hayan tenido estreno en Argentina. Los créditos directoriales compartidos no se computarán dentro de las carreras individuales de sus realizadores, sino como parte de una única carrera compartida entre ellos.

Competencia Oficial Argentina, en la que participan cortometrajes y largometrajes argentinos que no hayan tenido estreno ni pre-estreno en Argentina, priorizando estrenos mundiales o internacionales, y películas con menor trayectoria en grandes festivales.

Premios

El ganador del Gran Premio del Jurado de la Competencia Argentina recibirá un total de 200.000 pesos y el ganador del premio a Mejor Dirección de la Competencia Argentina recibirá un total de 100.000 pesos.

El jurado podrá proponer menciones especiales que en ningún caso podrán ser más de tres. Ninguna película podrá recibir más de dos premios.