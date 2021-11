Vuelve Paulo Londra: llegó a un acuerdo con Big Ligas

Paulo Londra volverá a hacer música. El cantante cordobés pudo llegar a un acuerdo de manera «amistosa» en una pequeña corte de Miami con la discográfica, Big Ligas.

A principios de septiembre, se conoció la noticia de que un juez estadounidense había fallado a favor de Paulo Londra en su juicio contra Big Ligas por la disputa multimillonaria que tenían entre ambas partes.

Ahora, el portal Billboard comunicó que los abogados de Londra y Big Ligas, James Sammataro y Jesús Cuza, respectivamente, redactaron un comunicado en el que informaron que el conflicto fue resuelto y que en el futuro harán el anuncio públicamente para dar a conocer los detalles de lo que ocurrirá con la carrera de Londra.

«Los abogados de Londra y Big Ligas – James Sammataro y Jesús Cuza, respectivamente – redactaron un comunicado provisto a Billboard que dice: ‘Los abogados de ambas partes están felices de anunciar que han resuelto sus diferencias y que harán un comunicado de prensa en el futuro’.», informaron desde Billoboard.

El juicio presidido por el Juez William Thomas fue agendado para resolver la disputa entre Cristian Salazar (Kristo) y el productor y artista Daniel Oviedo (Ovy On The Drums) y Paulo Londra.

Según informó Billboard, Big Ligas alegaba una ruptura de contrato mientras el argentino llenaba su propia acusación a Salazar y Oviedo por “fraude y representación negligente”. Ahora confirmaron que las diferencias fueron resueltas en un encuentro presencial del que participaron ambas partes. Londra viajó desde Argentina a Miami para este encuentro.

Cuándo podrá sacar música Paulo Londra

Aún no se saben los detalles sobre la resolución del conflicto entre Paulo Londra y Big Ligas, pero según informó Billboard, se espera Warner continúe administrando los trabajos existentes de Londra, pero no hubo comentarios acerca de sus trabajos futuros. Lo único que se sabe es que, cuando le preguntaron a Londra si iba a presentar novedades, el joven artista se limitó a sonreír. Los detalles sobre el futuro de Londra serán informados próximamente de manera pública.

«No hubo comentarios acerca de cuándo el artista volverá a lanzar música – cuando le preguntaron si iba a presentar novedades, simplemente sonrió», revelaron desde Billboard.

El conflicto legal de Paulo Londra con Big Ligas

Gracias al éxito que fue alcanzando en la escena musical argentina, Paulo Londra recibió la posibilidad de firmar con una multinacional, oferta que desechó. Según el mismo Londra lo hizo por recomendación de sus socios, Ovy on the Drums y Kristoman, que le aseguraban que le convenía mantener su independencia. «Kristo vino con unas fotocopias, una lapicera cara y un filmaker, y me dijo que íbamos a hacer un video para subir a las redes. Entonces nos hizo ponernos de espalda y me dijo que firme unas fotocopias mientras nos filmaban, pensé que era un simple video y nunca pensé que eso fuese un contrato el cual hagan valer de esa forma tan engañosa», relató el propio artista en una carta abierta publicada en su cuenta de Instagram en la que explicaba el conflicto.

Con esa firma, Londra cedió un poder con una cláusula en la que entregaba la autoría de algunas de sus canciones a la productora Big Ligas (creada por Ovy y Kristo). Al no saber de este contrato, el cordobés también selló un acuerdo con Warner Music hasta el 2025, lo que es ilegal. Por este motivo y para que sus nuevas producciones no queden en manos de Big Ligas, Paulo Londra no lanza canciones desde estrenó Party, una colaboración con el rapero A Boogie Wit da Hoodie en septiembre del 2019.