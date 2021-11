Vacunación masiva de niños en Comodoro Rivadavia

El Municipio concluyó el proceso de vacunación en el Gimnasio Municipal N° 2 con una exitosa jornada masiva de inmunización y diferentes propuestas culturales. El cronograma continuará en CAPS, clubes y trailers municipales. “Tomamos la mayor cantidad de estrategias posibles para que se pueda vacunar a toda la población”, subrayó Carlos Catalá.

El plan de vacunación implicó que el Estado desplegara todas sus estrategias para que la comunidad pueda recibir su dosis de inmunización contra el coronavirus. Ell Municipio junto con el Ministerio de Salud de la provincia y los voluntarios de Cruz Roja y UNPSJB, dispusieron todas sus herramientas para llegar al objetivo. El Gimnasio Municipal N°2 fue, durante casi un año, fue el centro neurálgico de la aplicación de vacunas permitiendo que los comodorenses puedan estar cómodos y se cumplieran con las medidas sanitarias para evitar contagios.

En este marco, el Municipio organizó este sábado una jornada de vacunación masiva en el espacio público para dar por finalizada una etapa y que el gimnasio pueda volver a brindar actividades deportivas. Se colocaron 1245 dosis, superando las 310 mil desde el comienzo de la vacunación.

La iniciativa contó con una gran variedad de propuestas culturales y recreativas al aire libre donde los más pequeños fueron los grandes protagonistas. Luego de vacunarse, los niños se divirtieron entre los stands de artesanos y diseñadores, Bibliomóvil, talleres, juegos de recreación, clases de zumba y los espectáculos de Emanuel, la Banda Infanto-Juvenil MCR, el Ballet Neyen Nagmapú, Aixa Muñoz, Esteban Salaberry y el Ballet El Camaruco.

También se colocaron stands informativos de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), Cruz Roja y Secretaría de Salud de Comodoro Rivadavia para generar conciencia sobre la vacunación y la importancia de completar el esquema de inmunización.

“El jueves y viernes todos los Centros de Salud y los trailers lo único que hicieron fue vacunar para llegar a toda la mayor cantidad de población. Tomamos la mayor cantidad de estrategias posibles para que se pueda vacunar a todos”, destacó Carlos Catalá, secretario de Salud de Comodoro Rivadavia.

“Una nueva etapa”

El Gimnasio Municipal N° 2 volverá a ser uno de los espacios predilectos del deporte comodorense, pero esto no significa que se termina la campaña de vacunación. “No estamos cerrando la vacunación en Comodoro. Así como en otro momento, cuando hicimos un balance, planteamos un cambio de escenario, ahora hacemos lo mismo. Nosotros estamos vacunando en todos los Centros de Salud: los municipales, los de provincias más los trailers. Vamos a seguir con lugares fijos en zona norte, van a seguir estando los trailers, y la Secretaría de Salud para que la gente se pueda seguir vacunando”, explicó el funcionario.

Asimismo, el titular de la cartera sanitaria le agradeció al presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, por el apoyo logístico. “Le tenemos que agradecer que jamás hizo un planteo porque hace más de un año que le estamos ocupando los espacios. Ya le devolvimos uno -club Huergo- y ahora le queremos devolver éste porque tenemos un porcentaje muy alto de personas vacunadas y articularemos otras estrategias para llegar a quienes faltan vacunar”, destacó.

El evento organizado por la Municipalidad, a través de la Secretaría de Salud, contó con el acompañamiento de la secretaría de Cultura, el Ente Comodoro Deportes, Comodoro Turismo, la UNPSJB y la Cruz Roja. “Esta jornada llevó tiempo y dedicación. El municipio invirtió muchísimo en mantener esta estructura y estamos agradecidos al intendente y a los secretarios que nos permitieron que no nos falte nada”, subrayó.

En este sentido, Catalá consideró que el objetivo de vacunar masivamente está cumplido por lo que se avanzará en acciones con los trailers, CAPS y clubes. “Se está discutiendo a nivel nacional la idea de un pase sanitario por lo que significa que quienes no estén vacunados no van a poder ingresar a ciertos lugares. Por eso le decimos a la gente que aproveche a vacunarse. Tenemos todas las herramientas para hacerlo”, afirmó.

“Seguimos encontrando gente sin ninguna vacuna y tenemos gente que es susceptible con la enfermedad, por eso tenemos que salir a buscarla”, aseguró Catalá.