Rawson: aprobaron aumento del 20% de la factura de la Cooperativa

El Concejo Deliberante de Rawson aprobó este martes un incremento tarifario que se aplicará en la facturación del mes de octubre. Se trata de un 20% del total de la boleta, lo que a un residencial promedio le significará alrededor de $600.

Los jefes de Servicios de la Cooperativa brindaron este martes una conferencia de prensa aclarando los dichos públicos de una edil que aseguró públicamente que el incremento es abusivo.

La jefa de Administración, Cdra. Paola Cittadini, manifestó que “pedimos un aumento en el agua, en las cloacas y en el VAD (Valor Agregado de Distribución). El aumento pedido representa un 20% del total de la factura. Por ejemplo, una factura de $1000 quedará en $1200, una de $3000 alcanzará los $3600. Para que la gente sepa, un usuario residencial paga de Agua $229, con el aumento serán $369, esto es, $140 de incremento, lo que no representan ni dos litros de leche; en Cloacas se paga $264 con lo aumentado alcanzaría $463. En tanto que el VAD, en un usuario residencial de 240 KVa de consumo, de $92 pasará a $147. Entre los tres ítems, el aumento rondo los casi $600”.

En los últimos 5 años, la Cooperativa tuvo tres incrementos de tarifas, todos notoriamente inferiores a lo solicitado. “La boleta de la Cooperativa de Rawson es la más baja de la provincia. Los servicios deberían costar más del doble. Este aumento recompone levemente los servicios, pero no salimos de la crisis. Tiene que haber una actualización permanente porque todo se incrementa, y muchos de nuestros insumos son en precio dólar”, recalcó y argumentó que la crisis de la prestataria es por el constante rechazo de incremento tarifario.

Insumos dolarizados

En tanto que el jefe del Servicio Sanitario, Axel Roberts, señaló que los valores que se pagan por el agua potable son menores al de un bidón de agua. “Por 25 mil litros de agua cobramos $229 con captación y distribución, mientras que un bidón de 20 litros de agua envasada sale $350. Por ahí resulta impactante hablar de porcentajes, pero en lo concreto no es desmesurado. Para que tengan noción, desde el 2020 a la fecha, un tubo de cloro tuvo un incremento del 150%. Todos los insumos que tenemos son dolarizados”, subrayó.

Agregó que “nos convertimos en una prestataria de servicios con costos dolarizados, pero con una tarifa solidaria. Mientras sigan las discusiones de tarifas con un tinte político y no técnico, la situación cada vez será más complicada. Es momento de hablar de la realidad del costo operativo por brindar el servicio. Así como otros servicios suben, la Cooperativa no está ajena a la realidad del país”, indicó.

Afirmó que los concejales que se oponen por política “tienen un desconocimiento total de los costos y no están a la altura de las circunstancias porque son ellos quienes después van a ser responsables del deterioro de los servicios de la ciudad”.

Ante cuestionamientos de la edil Lorena Marín por falta de información, los técnicos aclararon que nunca hubo pedidos de informes ni la concejal visitó la institución para interiorizarse de la realidad. De hecho, el jueves pasado los jefes de Servicio se presentaron voluntariamente en el Concejo Deliberante para que los ediles puedan quitarse las dudas e informarse de primera fuente sobre las necesidades de la prestataria.

“Nos presentamos en el Concejo a explicarles a los concejales porque entendemos que no se está discutiendo técnicamente la tarifa, sino que lo hacen políticamente. Y estas actitudes, lejos de cuidar los recursos de la gente como habla una edil, los perjudica porque las prestaciones de servicios corren riesgo dado que no se pueden mantener, menos pensar en obras que el sistema necesita. Estos valores son paliativos, no solucionan la problemática. En ciudades vecinas, lo que acá se cobra $229, allá se paga $1600. El desfasaje tarifario que se registra en Rawson es muy grande y esto lleva a poner en jaque los servicios”.

Servicios para Magagna

Por otro lado, Roberts se refirió a las quejas públicas de un vecino que no pudo obtener el servicio de agua para un emprendimiento comercial en Magagna. “El Sr. Caballero hace un reclamo por una factibilidad de servicios la cual se le dijo que no era viable porque está fuera del radio servido. La cañería que existe en el sector es un acueducto que no está diseñado para abastecimiento domiciliario. De hecho, tuvimos muchos inconvenientes cuando tuvimos perforaciones en el acueducto cuando se usurpó la zona”, explicó.

Añadió que la infraestructura de servicios para Magagna es para 300 usuarios y ya existen 350 dados de alta. “No se puede seguir incorporando. No se puede ampliar el radio servido de un sector a costas del precarizamiento de otro sector. A mi entender, se realizó la inversión igual desentendiendo la factibilidad. Como solución alternativa, así como dotamos de agua para las industrias, le ofrecimos la compra de agua en bloque. Se responsabiliza a la Cooperativa por no poder continuar con la obra pero reitero, desde el inicio, siempre dijimos que no era factible”, concluyó.