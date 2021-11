Luque planteó que «necesitamos más inversiones porque estamos en un muy buen momento»

El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, se refirió a la situación que atraviesan unos 200 trabajadores de Chubut y Santa Cruz, los cuales prestan servicios en la empresa San Antonio Internacional y cuya continuidad laboral es incierta.

En diálogo con AzM Radio, sostuvo que «tenemos una provincia con muchas posibilidades, en Comodoro se puede hablar de lo que es la Cuenca del Golfo San Jorge, y con un barril a 80 dólares necesitamos todavía más inversiones ya que estamos en un muy buen momento».

Fuentes laborales en duda

En el mismo sentido, el Jefe Comunal planteó que «no necesitamos más problemas como los de algunas empresas de servicios petroleros como San Antonio Internacional, relacionada directamente con la familia Macri, que nos genera inconvenientes con más de 3.000 trabajadores en Comodoro y Santa Cruz, y más de 3.500 en Neuquén, planteando un desdoblamiento en el pago de salarios a una semana de las elecciones».

Más inversiones en la zona

«Necesitamos empresas que sigan invirtiendo, que apuesten a nuestra región: somos una región rica en energías alternativas y el Presidente anunció hace poco inversiones para Río Negro en ese sentido, pero nosotros somos una provincia con muchas más posibilidades de cara a proyectos de esta naturaleza, con parques eólicos que resultaron ser los más eficientes del mundo», apuntó Luque.

«La gente no es tonta»

En el plano político, el Intendente evitó hablar del 2023 a raíz del resultado que alcance el Frente de Todos en las PASO: «A nosotros no nos va a votar nadie si lo único que mostramos es una conversación sobre el 2023. Llegará el momento apropiado para mostrar los dirigentes que han hecho algo por la provincia, no como estos que vinieron un viernes a Chubut, estuvieron 10 minutos y no tienen ni idea de qué se trata nuestra provincia. Acá se lo recibió en Comodoro Rivadavia al jefe de Gobierno de la Capital Federal (por Horacio Rodríguez Larreta), estuvo diez minutos y creen que con eso nos vamos a quedar contentos porque es una persona pública y la gente va a estar feliz de que venga un personaje prácticamente del mundo de la farándula. Nosotros necesitamos, como ahora, que vengan los ministros de Economía y del Interior como ocurre ahora, recordando que los de Macri no vinieron. La gente no es tonta».