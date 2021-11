Lionel Messi ganó su 7° Balón de Oro

Por séptima oportunidad en su carrera, el capitán de la Selección Argentina y jugador de PSG de Francia, Lionel Messi, cosechó el séptimo premio Balón de Oro que otorga la FIFA:

Acaba de recibirlo hace minutos en la ceremonia realizada en París. Compitió hasta el último minuto ante el delantero polaco Robert Lewandowski.

Sigue rompiendo records

En la ceremonia de la entrega de Premios Balón de Oro de la FIFA; en la que se homenajea a los y las mejores futbolistas del mundo, el capitán de la Selección Argentina y jugador del PSG de Francia, Lionel Messi, acaba de recibir el máximo premio al mejor futbolista del mundo.

Se trata del séptimo galardón que el jugador rosarino recibe en su carrera, tras los obtenidos en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2019 y 2021. De esta forma, estiró la diferencia sobre Cristiano Ronaldo, que tiene cinco de estos títulos.

En su momento de hablar ante los presentes, “Leo” comentó que «me preguntaban cuándo me iba a retirar. Hoy me toca estar feliz en París y feliz de estar acá. Tengo muchas ganas de seguir peleando por nuevos retos. No sé cuánto me queda pero ojalá que sea mucho porque amo el fútbol».

Asimismo, se encargó de brindar su agradamiento a sus compañeros del FC Barcelona y de su actual equipo el París Saint Germain de Francia, pero destacó sobre todo que «especialmente a mis compañeros de la Selección Argentina y al cuerpo técnico”, valorando así el título obtenido en la Copa América el pasado 10 de julio en la Final ante Brasil.

Por su parte, en una plena muestra de humildad y de recibimiento a sus pares futbolistas, aseguró con respecto a con quien compitió hasta el último minuto, el delantero de la Selección de Polonia Robert Lewandowski que “creo que France Football debería darte el Balón de Oro del año pasado. Todos sabemos que vos te lo merecías, fuiste el justo ganador y no se pudo por la pandemia. Tenés que tenerlo en tu casa vos también”.