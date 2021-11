Imputaron a Luis Catalán por amenazar a sus vecinos

El precandidato a intendente de Puerto Madryn en 2019, Luis Catalán, fue imputado por dos hechos de amenazas contra su vecino, quien le había pedido que corra la camioneta estacionada sobre la salida del garaje.

El viernes, a las 08:25, un hombre junto a su hijo de cuatro años en brazos sale de su domicilio cuando observan que su vecino, Luis Catalán, obstruía su garaje con su camioneta. Le solicitó que la retire así le dejaba libre la salida del garaje y Catalán, según la denuncia, le contestó en forma alterada: “Abrime el garaje, si no tenés auto, el otro día vi que tenías chatarra” y “meté a tu hijo adentro si te la aguantas”. Luego, le propinó un golpe de puño mientras estaba con el nene y lo amenazó con que “a partir de ahora empezá a andar con cuidado porque te voy a cagar a trompadas por alcahuete”.

Unos minutos más tarde, el padre del hombre arribó al domicilio y observó que Catalán se encontraba afuera de la casa, cuando le pregunta por qué había golpeado a su hijo, le contestó: “vos también cuídate, me tenés cansado”.

El lunes se hizo la audiencia donde quedó imputado y se dispuso una prohibición de acercamiento y contacto violento. En la audiencia, Catalán ofreció una salida alternativa para evitar ir a juicio y propuso donar cuatro pack de leche.

No es la primera vez que Catalán se ve involucrado en un caso de violencia, ya que posee una suspensión de juicio a prueba de 2017 en una causa donde había sido denunciado por amenazas contra una vecina, y también una causa en trámite, donde está imputado por lesiones leves.