Hoy cumple 67 años el pianista, acordeonista, cantante y compositor Bruce Hornsby

En 1986, Bruce Hornsby publicó su álbum debut, ‘The Way It Is’, y el tema que le daba título alcanzó rápidamente lo más alto de las listas de medio mundo.

Gracias al éxito de esta canción, el álbum se convirtió en un multiplatino y generó otra canción dentro del Top 5 llamada ‘Mandolin rain’ (co-escrita con su hermano John). ‘Every little kiss’ también funcionó muy bien en radio y en las listas. El álbum definió lo que se conoció como el ‘sonido Virginia’, una mezcla de rock, jazz, y bluegrass. Hornsby and the Range llegaron a ganar el Grammy al mejor artista revelación en 1987, premio que volvió a ganar Bruce en 1989 por ‘mejor grabación de bluegrass’ y en 1993 por ‘mejor pieza instrumental pop’.