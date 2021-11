Freddie Mercury, un documental sobre los últimos años de su vida

El próximo 24 de Noviembre se cumplirán 30 años de la muerte de Freddie Mercury, el emblemático líder de Queen. Por esa razón, la BBC 2 anunció que estrenará un documental titulado Freddie Mercury: The Final Act que pondrá el foco en los últimos años de su vida y el concierto tributo realizado en Wembley en 1992 del que formaron parte Elton John, David Bowie y Annie Lennox ante 70.000 personas -con millones viéndolo por televisión-.

Según reporta Variety, este documental de 90 minutos contará la historia del capítulo final de su vida con nuevas entrevistas a Brian May y Roger Taylor –miembros de Queen-, la hermana de Mercury, Kashmira Bulsara, sus amigos Anita Dobson y David Wigg, entre otros.

Además, tendrá testimonios de aquellos músicos que formaron parte del recordado concierto homenaje como Roger Daltrey (The Who), Gary Cherome (Extreme), Joe Elliot (Def Leppard), Lisa Stansfield y Paul Young -más el promotor del show, Harvey Goldsmith- quienes contarán sus vivencias arriba de aquel escenario.

Sobre la posibilidad de embarcarse en este proyecto tan especial, el director del documental James Rogan declaró: «Hacer este documental ha sido un viaje extraordinario al capítulo final de uno de los mayores iconos de la música rock. Trabajar con Queen y ver el detrás de escena de algunas de sus mejores actuaciones, además del legendario Concierto Tributo a Freddie Mercury fue un raro privilegio».

«Igualmente importante fue hablar con las personas que habían vivido en el ojo de la tormenta la pandemia mundial del VIH/SIDA, con todas sus resonancias con la de COVID de ahora. La muerte de Freddie y el tributo que Queen organizó para él ayudaron a cambiar la conciencia global sobre esta terrible enfermedad en un momento crítico».

Junto con el estreno del documental, BBC 2 también presentará Queen at the BBC, un especial de una hora que incluye grandes momentos musicales de Mercury, May, Taylor y John Deacon que han sido mostrados a lo largo de las décadas.