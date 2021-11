Florencia recargada

La visita de dirigentes del PRO a Chubut no pasó desapercibida para la candidata a senadora del Frente de Todos, Florencia Papaiani quien cargó contra el candidato de Juntos por el Cambio, “Nacho” Torres al afirmar que “Ignacio Torres representa a Macri, y Macri para Chubut es el olvido, la indiferencia y la desesperanza”, dijo. La blonda trelewense no dejó pasar la oportunidad de mencionar el acto que protagonizó Torres con dirigentes nacionales en Trelew, al afirmar que “vinieron para la foto”. La candidata del Frente de Todos que se ha puesto al hombro la campaña de cara al 14 de noviembre; intentó hacer un paralelismo entre las visitas de dirigentes nacionales del PRO y el presidente Fernández, exhibiendo las diferencias, aunque no tomó en consideración que este último tiene responsabilidades actuales con Chubut, y por ello su visita estuvo cargada de anuncios.