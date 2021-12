Flor Borelli y Miguel Maza ganadores del Medio Maratón en “la feliz”

Con la participación de más de siete mil corredores entre el clásico Medio Maratón y las pruebas de 10 y 5 km. la fiesta del «running» retornó este domingo 28 de noviembre a Mar del Plata.

Entre las destacadas, fueron las hermanas Borelli que confirmaron el espléndido estado de forma por el que atraviesan ganando las pruebas femeninas, en tanto el jujeño Miguel Maza (21k) y Ulises Sanguinetti con toda su vigencia (ahora en 10 km) ganaron en hombres.

Más de 7 mil corredores disfrutaron del running

«Mi 7to año consecutivo ganando el medio maratón de mi cuidad. Que orgullo. (1’13’46). Fue un año maravilloso. Más allá de ganar o perder (pues la vida misma). No hay nada en el mundo que me llene más el corazón que correr, ver competir, las largas jornadas de entrenos, los domingos de muchos kilómetros, el deporte como forma de vida. No importa lo que hagas como te muevas en que deporte. No dejes de moverte. Espero que seas tan feliz haciéndolo como lo soy yo, que encuentres esa desconexión del mundo de todo y todos por un buen rato. Felicitaciones a las diez mil almas que vibraron junto al mar. Gracias por venir» escribió Florencia Borelli, tras su victoria.

Es la recordwoman nacional de la distancia y está coronando una gran temporada que incluyó sus nuevos récords nacionales en pista (3.000 y 5.000 metros llanos) y su gran aparición en maratón con la victoria en Buenos Aires.

“Flor”, este domingo marcó 1h.13m.46s para dominar el medio maratón marplatense, seguida por la cordobesa Dahayana Juárez (1h17m31s) y María del Carmen Argüello, la gran revelación de la temporada desde su tercer puesto en el maratón BA, y que ahora marcó 1h22m55s.

En tanto, su hermana Mariana Borelli, quien venía de establecer el récord nacional de los 1.000 metros llanos, ahora se impuso en 10 km con 34m14s, seguida por Micaela Levaggi (34m49s) y Luciana Cerro (35m25s)

El medio maratón masculino fue para el jujeño Miguel Mazza con 1h07m51s y luego llegaron Marcelo Michia (1h07m59s) y Hernán Granja (1h08m09s). Matías Luego fue 4° con 1h09m25s y Juan Ignacio Toledo, quinto con 1h10m23s, mientras que Alejandro Maldonado marcó 55m.21s para vencer en la categoría de silla de ruedas.

Sobre 10 km. Sanguinetti ganó con 30m38s, escoltado por Mauro Rozza (31m41s) y Agustín Contreras (32m01s). Y en los 5 km. vencieron campeona nacional cadete de cross Juana Zurbühler y Emanuel Monge.