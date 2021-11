Elecciones en Chubut: Papaiani aseguró que «el enojo de la gente fue mermando»

La candidata a senadora nacional por el Frente de Todos, Florencia Papaiani, habló sobre el tramo final de la campaña, en el marco de las elecciones de medio término del próximo domingo.

En diálogo con AzM Radio, comentó que «fueron días muy intensos, recorriendo la provincia y con visitas de ministros nacionales» y destacó que «estamos muy conformes y sintiendo que uno ha dejado todo en esto».

Asimismo, Papaiani sostuvo que «cuando uno recorre, el ánimo de la gente es otro; estoy convencida de que se dará una polarización entre las dos fuerzas que quedaron configuradas desde las PASO, pero será una elección cien por ciento diferente» y remarcó que «el enojo de la gente fue mermando y creo que hay más información de lo que significa esta elección y lo que se dirime este domingo».

En el mismo sentido, la dirigente justicialista habló sobre la propuesta del Frente de Todos y la de Juntos por el Cambio: «No hay más que evaluar que dónde centra la atención uno y el otro, está claro que para todas las localidades chubutenses con el Gobierno anterior no llegó nada porque no éramos una provincia que tuviera peso electoral. Se endeudó al país como nunca antes y no para hacer hospitales o escuelas, sino para hacer ‘timba’ financiera y responder a los grandes grupos económicos y bancos», apuntó.