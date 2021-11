El técnico “Che” García presentó la lista de convocados a la Selección

La Selección Argentina de Básquetbol, bajo la conducción de su nuevo entrenador Néstor “Che” García, comenzará su preparación para las ventanas FIBA de cara al Mundial 2023.

En ese sentido, el coach presentó la lista de jugadores convocados a los entrenamientos de cara a los juegos clasificatorios los próximos días 26 y 27 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires y jugando ante Paraguay. La presencia destacada, es la de un integrante de la Generación Dorada, Carlos “Cabeza” Delfino.

Argentina inicia la Era “Che” García

Comienza la era de Néstor García al frente de la Selección Argentina, que comenzará su preparación para el Mundial 2023 que se disputará en tres países (Japón, Filipinas e Indonesia) y las ventanas FIBA.

En este sentido, el coach presentó el listado de jugadores convocados a los entrenamientos y que afrontarán los juegos de la primera ventana FIBA los días 26 y 27 de este mes, en Buenos Aires en el club Obras Sanitarias.

Serán los cotejos por el Grupo A y B, con ocho seleccionados en total; siendo en el caso de Argentina jugando frente a Paraguay con un equipo bastante nuevo, aunque con similitudes a los que se están encargando de estas eliminatorias por no poder contar con los jugadores de los equipos de la NBA y la Euroliga, por ejemplo (ninguno los cede).

Luego de varios días de análisis a nivel individual y de evaluar diferentes panoramas, el Che anunció este jueves la citación de 17 jugadores para que, desde este lunes que viene, se concentren y comiencen a trabajar para los partidos de viernes y sábado.

“Decidimos armar una preselección grande para tener respuestas a distintos escenarios. No sólo por el Covid sino también por los pocos entrenamientos que podremos hacer. Queremos evaluar a varios para ver cuáles se adaptan más rápido y mejor a la idea. Además contamos con la chance de presentar distintos 12 jugadores en cada partido y queremos aprovechar esa opción”, explicó García.

De los elegidos, hay tres que juegan en el exterior: Carlos Delfino brilla en Italia a los 39 años –es el 12° goleador de la Lega con 15.3 puntos, además de lanzar 42% en triples-, Juan Fernández ya juega la Liga Endesa con Fuenlabrada y Marcos Mata, a los 35, se sigue destacando, ahora en Uruguay (Aguada).

El resto son jugadores destacados de la presente Liga Nacional, como ser Tayavek Gallizzi, pivote de Instituto (que ya jugó el Mundial 2019 y los Juegos Olímpicos 2021), Lautaro Berra, de Obras (estuvo en la preselección olímpica en julio pasado) y Franco Baralle (Quimsa), Matías Solanas (San Martín), Martín Cuello (Instituto), Luciano González (Instituto), Federico Aguerre (Boca), Martín Fernández (Regatas) y Nicolás Romano (MVP del Súper 20 que consagró a Instituto), han estado en otras ventanas FIBA. Kevin Hernández (Boca) y Juan Brussino (Quimsa) han vivido experiencias algo más cortas, pero las han tenido en el pasado.

En tanto, si son confirmados entre los 12, podría producirse el debut en la Mayor de cuatro jugadores: Sebastián Orresta, Agustín Barreiro (ambos de Gimnasia de Comodoro), Leandro Vildoza (Boca) e incluso de Juan Fernández, quien fue citado a la última preselección olímpica pero no jugó ni un amistoso por estar disputando el Mundial U19.

“Es un interesante mix de jugadores, la gran mayoría de nuestra liga que atraviesa un gran momento y puede ayudar, además de muchos de ellos saber cómo es ponerse la camiseta de la Selección”, contó el DT, ´el Che´ García.

Los partidos serán el viernes 26 a las 21.10 y el sábado 27 a las 22.10 en Obras y las entradas ya están a la venta por el portal Ticketek.