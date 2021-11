El PJ de Trevelin repudió la visita de Macri a la zona

El presidente del Consejo de Localidad del PJ de Trevelin, Belarmino Álvarez, se refirió a la visita del ex presidente Mauricio Macri a la zona. En diálogo con AzM Radio, sostuvo que «nos parece una visita bastante desacertada en tanto viene a impulsar las medidas que su gobierno tomó para la Patagonia, y en especial para Chubut, las cuales fueron muy nefastas».

«Repudiamos su llegada»

Asimismo, Álvarez criticó «que nos visite ahora en calidad de candidato o apoyando a otros candidatos, lo cual no nos parece de lo más adecuado, por eso nuestro repudio a su llegada y al hecho de que traten de seguir imponiendo estas medidas que no son beneficiosas para la comunidad».

«La gente no puede cambiar de espacio»

«La gente que antes no estaba vinculada al espacio (del PRO) y ahora lo está, me parece que es por falta de convicciones, porque no podemos estar cambiando de color o camiseta dependiendo del candidato o la situación; el que tiene cierta seguridad en los pensamientos no puede cambiar, tiene que ser fiel a un lineamiento y a la forma de administrar las cosas públicas», reflexionó el dirigente local y referente del peronismo trevelinense.

«Fue duro el resultado»

Consultado sobre la situación del justicialismo en Trevelin luego de las internas que se dirimieron en las PASO, Álvarez explicó que «fue dura la cosa, no fue gratificante porque no esperábamos esa diferencia de votos que hubo con la otra línea (por Juntos por el Cambio), y estamos trabajando con nuestro candidato, recorriendo los barrios y entregando la propuesta de Linares a la cabeza y Papaiani; y consideramos que vamos a revertir la situación».