El hospital de Diadema no cuenta con médico de 20 a 14 horas

El hospital rural Diadema de Comodoro Rivadavia se encuentra atravesando una delicada situación, ya que no cuenta con médico en el horario de 20 a 14. Así lo confirmó Estela, una de las enfermeras, quien aseguró que «de lunes a viernes tenemos médico de 14 a 2o horas, pero de 20 a 14 del otro día no hay. A la noche se queda el auxiliar de Enfermería, que no debería quedarse solo. Esto hasta que pase una situación caótica y después salimos en los medios por algo que pasó».

En el caso de que haya alguna urgencia, la enfermera explicó que «nos tenemos que arreglar como se pueda». Además Estela aclaró algunas cuestiones que tienen que ver con las tareas: «El auxiliar de Enfermería cumple una función, el enfermero otra función, pero no tenemos que ver con el médico, nosotros no podemos medicar y ellos pretenden que cumplamos esa función».

Esta situación lleva bastante tiempo y los propios trabajadores del hospital de Diadema hicieron el reclamo pero hasta el momento no han tenido respuestas: «Hay mala predisposición de las autoridades porque prácticamente estamos solos y desamparados los enfermeros de Diadema».