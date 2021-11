“El Aurinegro” confirmó la continuidad de Ricardo Pancaldo como DT

A poco menos de quince días de haber logrado el esperado y ansiado objetivo de ascenso a la Primera Nacional, el Club Deportivo Madryn oficializó la continuidad de Ricardo Pancaldo como entrenador del equipo profesional.

El DT santafesino, seguirá al mando del equipo, esperando la definición de nombres que seguirán en el plantel, de quienes no y cuáles serán las incorporaciones. Se estima que la pretemporada iniciará los primeros días del mes de enero 2022.

Pancaldo 2022 en “El Depo”

Apenas dos semanas pasaron desde el campeonato del Deportivo Madryn en el Torneo Federal A y el consecuente ascenso a la Primera Nacional y en ese sentido, de cara al próximo objetivo que afrontará la institución, su dirigencia confirmó un paso clave como ser la continuidad de Ricardo Pancaldo como entrenador.

De esta forma, Pancaldo seguirá como entrenador principal, siendo Martin Liguoiri su Ayudante de Campo, el Preparador Físico Gerardo Sellares, junto con su cuerpo médico conformado por Marcelo Ballari, Rodrigo Carrizo como kinesiólogo, más el área de nutrición y psicología deportiva que espera continuar también.

Días después de haber arribado a Puerto Madryn como campeón y ascendido a la Primera Nacional, el DT Pancaldo emprendió viaje a Santa Fé, para vacacionar junto a su familia y continuar con sus actividades laborales particulares (tiene un complejo de canchas de futbol); pero no dejó de mantener contacto con la dirigencia y de negociar el nuevo contrato, poniéndose de acuerdo entre las partes y sellando así la continuidad.

Ahora, quedarán algunos días más de receso vacacional; estimándose que el 3 de enero se dará comienzo a los trabajos de pretemporada, alistándose para una Temporada de Primera Nacional 2022 que sin bien no tiene fecha de inicio, algunos especulan con que seria los primeros días de febrero.

Mientras, la dirigencia del “Depo” junto con el DT, definen la continuidad de futbolistas, que según indican no se darían bajas importantes, renovándose la confianza casi todo el plantel que logró el ascenso; pero dándose bajas de futbolistas que no tuvieron demasiada participación en el Torneo. Pablo Lencina, Leandro Puig, Nicolás Torres, entre otros, serían los que no seguirían. En tanto, el experimentado delantero Franco Niell, estaría analizando su retiro de la práctica profesional del futbol.

Vale destacar que hay casos de jugadores que tienen finalización de su contrato el 31 de diciembre, en tanto que hay otros que tienen seis meses más, hasta un año.