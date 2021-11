Cufré aseguró que Chubut resigna regalías para sostener el precio del combustible

El ex ministro de Hidrocarburos de la provincia e integrante de la Cámara de Empresas del Golfo San Jorge, Ezequiel Cufré, se refirió a la importante brecha existente en el precio del barril interno con el de exportación y los perjuicios que eso conlleva: «El precio interno siempre estuvo desacoplado del precio internacional, durante la pandemia hubo un barril criollo que se fijó para tratar de sostener inversiones. En la actualidad, el precio del petróleo se disparó de una manera importante, pero el precio interno está relegado. Si nosotros vemos el promedio de liquidación del barril interno, aproximadamente es de 60 dólares, pero el barril internacional está superando los 80 dólares y por eso llama la atención la brecha que existe en este momento», expresó y agregó que «nosotros hacemos un llamado de atención en este punto porque incide en el nivel de inversiones que tenemos hoy en los yacimientos».

Perjuicios

En este contexto, el empresario indicó que la inversión más rentable es para aquél que tenga asegurada la alícuota de exportación: «Claramente el juego hoy está pasando por ahí, son discusiones que se tienen que dar porque la ley no está aprobada, pero hoy en día, el que logra el cupo de exportación tiene un precio muy superior al interno». Es por ello que el ex funcionario chubutense aseguró que «hay que lograr tener mayor cantidad de inversión para aumentar la producción, lograr exportar, pero también participar en la discusión de por qué ese precio en el mercado interno. Coincidimos en que hay que ayudar a controlar el precio del surtidor, pero el esfuerzo que hace Chubut debe ser recompensado de alguna manera. Aceptar un nivel de barril interno menor nos produce un impacto enorme, de baja inversión, de bajo ingreso». Así las cosas Cufré no dudó en afirmar que la provincia resigna regalías en pos de que se mantenga el precio del combustible: «Lo hizo en muchas oportunidades, no solamente ahora. Por eso se conoce esta discusión, que tiene que ser intensa, fuerte, porque es una variable muy importante para todo el Golfo San Jorge».