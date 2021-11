Crece la tensión en El Bolsón tras la muerte del activista mapuche

El Bolsón transita un clima social convulsionado, tras los episodios del fin de semana, hasta el punto que los propios vecinos dispersaron a caballo y fustazos a manifestantes proindígenas que provocaban cortes y actos de vandalismo. La Justicia investiga hipótesis sobre la muerte de un joven mapuche en territorios tomados en la zona de Cuesta del Ternero, pero este lunes el fiscal Martín Lozada no pudo ingresar al lugar.

La policía de Rio Negro emitió un comunicado donde señaló que no intervino en la zona y que mantiene un cordón, pero que sus hombres no protagonizaron ningún enfrentamiento. “En el marco de un hecho delictivo ocurrido en Cuesta del Ternero, el Gobierno de Río Negro informa que desde la Policía de Río Negro no se dieron órdenes de actuaciones, ni se llevó a cabo ningún tipo operativo o intervención que tenga que ver con dicha situación”. La policía dijo que la fiscalía provincial tomó declaraciones en el lugar de los hechos.

Disturbios y rebencazos

Una veintena de hombres a caballo que participaban de una celebración gaucha en El Bolsón enfrentó a integrantes de agrupaciones mapuches que ocasionaban disturbios. Los vecinos frenaron así los ataques vandálicos que cometían los manifestantes en locales comerciales y el mobiliario urbano, luego de que una persona muriera de un disparo en un confuso episodio ocurrido en el paraje Cuesta del Ternero.

Al grito de “Viva la patria”, los gauchos lograron liberar las arterias céntricas donde los encapuchados provocaban incendios y atacaban locales comerciales.

El grupo participaba de una celebración tradicionalista en un campo situado en las inmediaciones y al advertir los desmanes ocurridos en pleno centro, decidieron intervenir para frenar los ataques.

Ataques vandálicos

Antes de ello, los atacantes destrozaron una agencia de quiniela, que es propiedad de la esposa del Intendente local Bruno Pogliano, rompieron cartelería urbana de madera y causaron múltiples focos de incendio en las arterias comerciales de El Bolsón.

Una mujer, perteneciente a una comunidad mapuche, fue sorprendida cuando preparaba una bomba molotov para arrojarla a un local comercial situado en la zona del conflicto. “Tenía una botella plástica con combustible en el interior y un trapo” indicaron testigos del operativo que frustró el ataque.

“No íbamos a permitir que dañen todo, locales comerciales y espacios públicos que disfrutamos los que vivimos acá y los turistas, por eso intervenimos”, argumentaron los pobladores que detuvieron el vandalismo.

Corte en Ruta 40

Por otra parte, el corte de la ruta 40 que la agrupación WinkulLafken Mapu mantenía en Villa Mascardi se extendió hasta las 2 de la mañana, momento en el que decidió liberar el paso de vehículos.

“Hubo demoras de más de cinco horas, kilómetros y kilómetros de autos aguardando poder circular por el lugar”, denunciaron turistas que debieron permanecer en el lugar hasta la madrugada.

Criticaron, además, “la ausencia de efectivos de Gendarmería Nacional que no intervinieron para garantizar la circulación de los vehículos. Fue una experiencia angustiante”.

Al menos cuatro automovilistas realizaron denuncias tras ser agredidos por los encapuchados que impulsaban el corte de ruta.

La causa

El Ministerio Público Fiscal trabaja en el paraje Cuesta del Ternero, donde se produjo el presunto enfrentamiento entre integrantes de la comunidad que mantiene una ocupación desde mediados de septiembre y “dos hombres de civil”, en el que un hombre murió producto de un disparo y otro resultó con heridas.

A través de las redes sociales, los mapuches denunciaron que “dos civiles armados ingresaron al territorio recuperado, increparon a los peñi y asesinaron a uno de ellos de un disparo certero en la cabeza. El otro compañero resultó herido y fue trasladado al Hospital, donde fue intervenido”.

“Hacemos un llamado a todas las Lof mapuche, personas conscientes de nuestra lucha a manifestarse en repudio a este nuevo derramamiento de sangre mapuche en defensa del Territorio” publicaron.

Enfrentamiento entre mapuches

No obstante, nadie descarta un posible enfrentamiento entre referentes mapuches, sin la intervención de terceros.

Organismos de Derechos Humanos cuestionan el hermetismo que mantiene el Ministerio Público Fiscal en relación al violento episodio.

El fiscal jefe de Bariloche, Martín Lozada, viajó a la zona de conflicto para acompañar al fiscal de la unidad descentralizada de El Bolsón, Francisco Arrien, en la investigación del hecho.

Allí constataron la existencia de una persona sin vida, de 29 años. Luego de realizar los peritajes correspondientes, el cuerpo será removido del sitio y trasladado a la morgue local para ser sometido a los exámenes forenses que corresponda.

El Gobierno de Río Negro se desligó del episodio y aseguró que la fuerza policial de la provincia no tuvo intervención en el caso, versión que incluso avalan los voceros de las agrupaciones mapuches.