Comunidades mapuches tehuelches tomaron la sede del IAC en Esquel

Comunidades mapuche tehuelches de la zona de Gualjaina ocuparon pacíficamente las oficinas del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural (IAC) de la ciudad de Esquel y solicitan la presencia de su presidente, Máximo Pérez Catán.

“Tiene que venir a dialogar con nosotros porque hay muchos problemas en todas las comunidades”, dijo una de las voceras del grupo, al tiempo que agregó que “nosotros dejamos todo abandonado en casa porque esto no da para más, no hay agua, a la gente se le están muriendo los animales”.

En ese sentido, la vocera de la comunidad señaló que la plantación de pinos y eucaliptus en la zona es la causante de esta sequía. “Nosotros en el territorio no queremos más represas porque no hay suficiente nieve en la cordillera. Y esto ocurre en todos lados y el agua la usamos todos, por eso tienen que venir a darnos una explicación, que nos digan qué es lo que van a hacer, cuál es su idea y nosotros le vamos a decir cómo tienen que ser las cosas, porque esto no da para más”.

La representante de las comunidades manifestó que “estamos cansados de que nos mientan, estamos perdiendo nuestras plantas, nuestros animales por culpa de las ideas que tienen ellos de construir represas, de contaminar el territorio con el asunto de los pinos, del petróleo. Nosotros no somos dueños, nosotros estamos para cuidar y tampoco somos terroristas como dicen algunos. Terroristas son ellos porque nos han venido a quitar nuestro territorio, mataron a nuestra gente, a nuestros ancianos, a nuestros niños y se esconden detrás de una bandera diciendo que son argentinos. Si ellos quisieran al país, no hubieran vendido los territorios”.