Coliñir calificó a Ignacio Torres como «apretador serial» de los intendentes

El candidato a senador suplente del Frente de Todos, Emanuel Coliñir, criticó duramente al candidato de Juntos por el Cambio, Ignacio «Nacho» Torres al afirmar que como funcionario nacional en la gestión de gobierno anterior, fue un «apretador serial» de intendentes. De ese modo calificó al actual diputado nacional acusándolo de abonar la discrecionalidad en el reparto de obra pública para Chubut.

El dirigente del Frente de Todos, se hizo eco de lo mencionado por el intendente de Esquel, Sergio Ongarato, respecto de que la localidad «quedó afuera» del reparto de $300 millones en ATN dispuestos por el Gobierno Nacional para Chubut.

En diálogo con AzM Radio, sostuvo que «tenemos que mirar la película completa, Esquel está recibiendo obras por parte de Nación, y por otro lado es uno de los municipios que está ordenado económica y financieramente» y advirtió que «cuando ellos fueron gobierno, tuvieron un tratamiento preferencial con los municipios de Juntos por el Cambio».

«Desde 2016 hasta 2019, Esquel recibió ATN en seis oportunidades, y en la misma franja de tiempo, solo un municipio que no era de Juntos por el Cambio recibió un ATN», apuntó.

«Hubo un reparto ‘híper discrecional’ de ATN en la gestión de (el ex ministro del Interior de la Nación, Rogelio) Frigerio y en la de (Ignacio) Torres para los municipios de la provincia, en situaciones que lo ameritaban fuertemente. Cuando gobernaba Macri, en la capital de la provincia, Rawson, se atravesaba una crisis financiera que terminó ameritando el pedido de licencia de la intendenta (Rossana Artero) y un gobierno interno. Y luego, Torres, participando del Ministerio del Interior, miró para otro lado y permitió que la institucionalidad se pusiera en riesgo en la capital de la provincia de Chubut. Han sido ‘apretadores’ seriales de los intendentes, con una actitud agresiva y violenta», mencionó Coliñir.

«Le mintieron a los chubutenses, primeramente Torres diciéndole a Macri y Frigerio que no necesitábamos lo que efectivamente necesitamos. Entonces, hoy nos pasa que tenemos un retraso en inversión en infraestructura muy grande. Torres es el principal responsable de que no haya avanzado el Plan Patagonia, él estaba a cargo del mismo, se suponía que era una propuesta de desarrollo e infraestructura que nos iba a poner a los chubutense en un plano más alto y eso no pasó. Entonces, ahora estamos haciendo las obras que se tendrían que haber hecho en 2016», disparó el candidato.