Chubut: Juntos por el Cambio obtuvo dos bancas en el Senado con un amplio triunfo

Con algo más de 108 mil votos, Juntos por el Cambio Chubut, se impuso a nivel provincial en ambas categorías con el 38% de los sufragios, y le permite contar con dos de las tres bancas en disputa. Ignacio Torres y Edith Terenzi accederán a partir de diciembre a la Cámara Alta, y la elección en Chubut fue clave para quebrarle el quorum propio en el Senado al Gobierno nacional.

En segundo lugar, se ubicó el Frente de Todos con 80 mil sufragios en la provincia lo que representa el 28 por ciento de la preferencia del electorado chubutense, de modo que el comodorense Carlos Linares accede a la tercera banca en el Senado.

Linares reconoció la derrota

Desde su bunker en Comodoro Rivadavia, Carlos Linares, salió a reconocer la derrota antes de las 22 horas de este domingo y ratificó que acompañará desde su banca todas las políticas del Gobierno nacional.

“Quiero felicitar a Juntos por el Cambio por la elección que han hecho. Escuchamos las urnas y respetamos las urnas”, dijo ante un grupo de seguidores que lo acompañaban en la sede partidaria.

“Agradezco el acompañamiento en las urnas a la gente de Comodoro Rivadavia”, señaló al hacer referencia a que fue el lugar donde el Frente de Todos tuvo la mejor performance electoral de toda la provincia.

Linares hizo referencia al contexto nacional al hacer una lectura de los resultados electorales. “Hemos enfrentado un contexto adverso, y vamos a redoblar los esfuerzos”, afirmó al tiempo de anticipar que desde su banca “vamos a acompañar todas las políticas nacionales de Alberto y Cristina”, dijo ante el aplauso de la militancia.

“Vamos a reforzar lo que haya que reforzar para que cada argentino viva mejor. Sabemos que mucha gente no la está pasando bien”, reconoció al agregar que “aceptamos lo que dijeron las urnas”.

Arengando a sus seguidores, el comodorense aseguró: “no estamos derrotados ni vencidos. No le decimos a nadie que se vayan a dormir, pero sí aceptamos lo que dicen las urnas”, reiteró.

Por otro lado, el electo senador nacional hizo un especial agradecimiento hacia el Intendente de Comodoro Rivadavia. “A un amigo que se la jugó y tuvo los huevos necesarios para bancarme. Somos militantes y me llena el pecho hablar de él, que siempre está y es Juan Pablo Luque”, enfatizó.

Finalmente, advirtió que “en el Senado vamos a trabajar por Chubut. Habrá un Senador que no va a cambiar, que va a seguir recorriendo los barrios”, dijo.

Torres: “Esto es una bisagra en Chubut”

Por su parte, desde el bunker de campaña en Trelew, el diputado nacional Ignacio “Nacho” Torres celebró el triunfo electoral obtenido por Juntos por el Cambio por amplio margen en toda la provincia, incrementando la cantidad de votos respecto de las PASO.

“Este ha sido un día histórico en 38 años de democracia. Logramos desde Chubut equilibrar la balanza en el Senado”, resaltó al mencionar que este resultado fue determinante para que el kirchnerismo pierda el quorum propio en la Cámara Alta a partir del 10 de diciembre.

Torres analizó que “miles de familias recuperaron la esperanza en Chubut, volvieron a creer en la política”, y al hacer referencia al aparato electoral montado desde el Frente de Todos reconoció que “por algún momento te hacen dudar, pero finalmente eso no impactó. La demagogia se terminó”, enfatizó.

El legislador contó que “hubo gente que se me acercaba y me decía que iban a recibir las cosas y la plata que le daban, pero nos iban a votar a nosotros”, dijo sobre las prácticas de la “vieja política”.

Al ser consultado por la prensa por el posicionamiento que deja al JxC de cara al 2023, consideró que “esto es una bisagra para lo que viene en Chubut. Tenemos vocación de poder y tenemos una herramienta excelente que son las PASO para dirimir las candidaturas como ocurrió en este caso”, refirió respecto a cómo se compusieron las listas entre el PRO y el radicalismo.

“Fin de ciclo”

“Va a haber muchos candidatos y no sería responsable hacer futurología”, respondió sobre su posible postulación a la gobernación de Chubut, aunque sostuvo que “el próximo gobernador va a salir de este espacio”, pronosticó.

El dirigente opositor opinó que “es un mensaje clarísimo, que el oficialismo salga en cuarto lugar”, en referencia al partido de Mariano Arcioni. “Este es fin de ciclo para el kirchnerismo y es un fin de ciclo para el pseudo kirchnerismo de cabotaje que es este Gobierno provincial”, concluyó.