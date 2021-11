Arcioni puso en funciones a Leonardo Das Neves como ministro de Seguridad

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, le tomó juramento este miércoles a Leonardo Das Neves, como nuevo Ministro de Seguridad de la Provincia. En ese marco también puso en funciones al nuevo jefe de la Policía, Comisario General Víctor Acosta y el subjefe Comisario Mayor Retirado, Luis Cayupil.

Durante el acto, desarrollado en el Salón de los Constituyentes, el mandatario provincial estuvo acompañado por el vicegobernador, Ricardo Sastre; los ministros de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, Leandro Cavaco; de Educación, Florencia Perata; de Turismo, Néstor García; de Ambiente, Eduardo Arzani, el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, diputados provinciales, el ministro saliente Federico Massoni, los jefe y subjefe salientes de la policía del Chubut, Miguel Gómez y Néstor Gómez Ocampo, secretarios, presidentes de entes, agentes de la APSV, e invitados especiales.

Día especial

Mediante los decretos provinciales Nº 1145, N° 1146 y N° 1147 el Gobernador del Chubut tomó juramento al flamante titular del Ministerio de Seguridad de la Provincia, al nuevo Jefe de Policía y al Subjefe de la fuerza respectivamente. Seguidamente, el escribano General de Gobierno, Marcelo Lizurume, efectuó la lectura del acta de asunción Nº 50, que luego fue refrendada por el mandatario provincial, el vicegobernador y los Ministros.

En este marco, el Gobernador Arcioni sostuvo que “es un día muy especial, asume Leonardo Das Neves como nuevo ministro quien es una persona de máxima confianza y va a llevar adelante la tarea del ministerio como lo viene desarrollando”.

Asimismo, se refirió a la nueva cúpula policial y sostuvo que “estoy seguro de que le van a poner esa impronta y llevar con orgullo el uniforme y los valores, la dedicación y el compromiso que significa ser jefe y subjefe. Queremos decirle a toda la familia policial que tienen un Gobernador que siempre los acompañó y que seguiremos trabajando para mejorar cada ítem que la provincia tenía pendiente. Por eso también quiero agradecer a la fuerza policial por el apoyo, la dedicación, el compromiso, la responsabilidad y la tenacidad que es algo que no se negocia y el amor por la provincia tampoco”, señaló Arcioni.

Reconocimiento

Continuando, el mandatario provincial reconoció el trabajo de los funcionarios salientes y sostuvo que “es muy grande mi cariño y afecto por Massoni y es importante reconocer la tarea que realizaron junto a Miguel y Néstor Gómez, por el compromiso, los valores y la dedicación que han prestado durante este tiempo a la función pública que les encomendé y lo cumplieron de manera estricta”, completó el Gobernador.

Fortalecer el trabajo

El flamante ministro de Seguridad, Leonardo Das Neves, sostuvo que “es un poco la continuidad del equipo que venía trabajando y sólo va a haber dos cambios en las subsecretarías de Seguridad Vial, que se hará cargo Pablo González, y en inteligencia criminal Bárbara Barros”.

Y continuando, señaló que “vamos a escuchar absolutamente a todos los sectores, aquel que tenga la necesidad para sentirse más seguro va a encontrar un Ministerio y una Jefatura abierta”. En cuanto a la renovación, el funcionario manifestó que “el Gobernador quería darle continuidad a lo que se venía trabajando, Federico estaba un poco cansado, necesitaba oxígeno y confió en mí. Obviamente vamos a tener la responsabilidad y vamos a trabajar como lo venimos haciendo”.

Consultado por la nueva gestión al frente de la cartera de Seguridad sostuvo que “va a haber una Jefatura que va a tomar las decisiones, yo los voy a acompañar, pero ellos tienen que tomar el mando directo de las acciones que tienen que ver con a la seguridad, no así con la planificación que se van a tomar en los equipos técnicos. Los que me conocen saben que soy, una persona que está en terreno permanentemente, el contacto directo con la gente no lo vamos a perder nunca, y es lo que el Gobernador nos pidió, vamos a recorrer cada comisaría para ver qué necesidad tiene cada uno de los policías”, concluyó.

Plana Mayor

En tanto, el flamante jefe de la Policía del Chubut, Comisario Mayor Víctor Acosta, señaló que “la visión institucional será la misma, pero con otro tipo de modalidad. Todo policía tiene el mismo objetivo que sea la mejor Policía del país, y tenga a sus agentes profesionalizados, brindando una rápida respuesta a la ciudadanía”.

Acosta informó que quienes lo acompañarán en la Plana Mayor de Jefatura, serán: “El Comisario General César Brandt como director de Recursos Humanos, el Comisario General Ángel Vargas será el director de Recursos Materiales, el comisario Inspector Cristian Sartor será el Director de Seguridad, y el Comisario Inspector Julián Vílchez como director de la Policía Judicial.