Alerta: hubo un salto en el registro de muertes por Covid-19

Los casos de Covid crecen a paso lento pero seguro. O no tan lento, a juzgar por la cifra de casos de este jueves: 1.755. En los últimos 7 días hubo 9.644 casos registrados, lo que significa un 14 por ciento más que la semana pasada y un 73 por ciento más que los que hubo en el piso de la curva, ocurrido en la semana del 3 al 9 de octubre. En aquella oportunidad se contabilizaron 5.407 casos.

La Argentina reportó este jueves 1755 nuevos casos de coronavirus, con lo que los positivos totales ascienden ahora a 5.312.089. Así, el país se ubica en el 9º lugar entre las naciones con más infectados, detrás de Irán, que acumula 6.063.775 positivos.

El reporte de hoy supone una nueva suba casos, consistente con el leve comienzo al alza del comienzo de la semana, que habitualmente escala a medida que se regulariza la carga tras el típico subregistro del fin de semana.

Coincide, además, con la preocupación que expresó hoy la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, quien advirtió sobre una «tendencia al aumento» en los casos de coronavirus que se registran en la Argentina, pero «no exponencial» como lo registrado en la segunda ola de contagios

«Estamos con una estabilidad de casos en un número bajo, con una tendencia al aumento, pero no exponencial como tuvimos en la segunda ola», dijo la funcionaria.

Y afirmó: «Lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es mejorar las coberturas de vacunación para poder seguir abriendo y no pensar en cerrar, sino en vacunarnos más».

El reporte del Ministerio de Salud de hoy consignó, además, 29 muertos por Covid -19. De esta manera, la Argentina acumula 116.341 fallecidos y está en el puesto 13° a nivel mundial en cantidad total de decesos, por detrás de Francia, que acumula 118.321 víctimas fatales.

Si se toman las últimas 24 horas, Argentina quedó en el puesto 30º a nivel mundial en cuanto a cantidad de decesos reportados para una sola jornada, junto a Corea del Sur y España, que hoy también sumaron 29 muertos. La provincia de Buenos Aires reportó 636 positivos, mientras que la Ciudad informó 242. La provincia de Córdoba informó 108, mientras que Santa Fe reportó 47.

Del total de positivos, 5.177.202 son pacientes recuperados y 18.546 son casos confirmados activos. Hay que remontarse a la semana del 19 al 25 de agosto para encontrar un periodo en el que haya habido una cantidad de contagios similar a la actual. Entonces hubo 9.532, y en la anterior se habían registrado 12.670, a un promedio de 1.810 por día. Habrá que ver si desde mañana ésa será la cifra diaria que se repetirá ahora, pero en subida.

Los distritos que muestran el mayor crecimiento de casos son Buenos Aires, Capital Federal, Corrientes, Córdoba, Salta y Tucumán. La suba se da en un contexto de flexibilización total de las restricciones y medidas de control. La última disposición conocida este miércoles fue el fin de la exigencia del barbijo en las escuelas porteñas para los chicos hasta tercer grado.