Advierten que la continuidad del conflicto de la estiba afecta a las plantas pesqueras

El presidente de la Cámara Pesquera de Chubut (CAPECh), Daniel Nogales, advirtió sobre el impacto que genera en la cadena de producción el conflicto que mantiene enfrentados a estibadores en el puerto de Rawson, afectando directamente a las empresas que procesan el pescado. «Es un problema gravísimo que estamos afrontando porque las pesqueras hace meses que estamos sin actividad y esperamos ansiosos estos días para empezar a trabajar, pero el primer día recibimos pescado casi en condiciones no aptas, de bajísima calidad, pero que hay que pagarlo igual, a la gente hay que pagarle igual, de la misma manera que todos los servicios. Las empresas pesqueras estamos tocando fondo», dijo Nogales.

Círculo vicioso

En este contexto, el titular de CAPECh contó que mantuvieron acercamientos con los estibadores, pero no han obtenido respuestas en cuanto a la extensión del conflicto y cuándo podría haber una posible solución. «La cosa se agrava porque en varias empresas nuestras los empleados temporales, al no tener materia prima para abastecer la planta, también empiezan a reclamar por sus puestos de trabajo y ya fueron a la Secretaría de Pesca. Entonces se forma un círculo vicioso y el conflicto se empieza a agravar cada vez más.

Fuera de la ley

Así las cosas, Nogales aseguró que las plantas que se encuentran dentro de CAPECh prácticamente no tienen materia prima: «Tenemos muy poco pescado, no hemos sabido aprovechar las temporadas de abundancia, se saca mucho pescado de la provincia y esto es contra la ley. Todo esto nos afecta porque, cuando arranca la temporada llegamos desarmados, sin abastecimiento propio». Por último, Daniel Nogales expresó: «Hasta que no nos pongamos de acuerdo, no se siente el poder político, el Estado, los empresarios, los gremios y nos pongamos de acuerdo cómo vamos a trabajar, no se va a solucionar el problema. Porque ahora los estibadores resuelven su problema, porque ahora cualquier sector que tiene un problema viene y paraliza el muelle y así vamos a estar toda la temporada».