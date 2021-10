Valle de Genoa: Advierten que «se está desertificando y el agua no alcanza»

El intendente de Gobernador Costa, Miguel Gómez, habló sobre la sequía que atraviesa la zona. En diálogo con AzM Radio, explicó que «tenemos el Valle de Genoa, el cual hoy ‘no está'» y precisó que «los productores ubicados de Costa hacia el sur, no les llega el agua, por lo que en estos tiempos han perdido la producción, que está al 50%».

Situación «grave»

En el mismo sentido, el Jefe Comunal sostuvo que «se va desertificando, no llega agua; hicimos una inspección con personal del IPA, inspectores y la Asesoría Legal, y con los productores hicimos un recorrido por el Valle de punta a punta y no llega el agua, lo cual es muy grave».

«El agua no alcanza»

En cuanto a los productores que realizaron desvíos irregulares del Genoa hacia sus campos, Gómez fue contundente: «Han hecho derivaciones no autorizadas. Algunos tienen permiso de uso de agua desde hace varios años, pero se han excedido y han realizado otras obras, desviaciones y canalizaciones, además de desvíos de arroyos. En la recorrida constatamos los arroyos hacia la naciente, y hemos visto que han hecho derivaciones sin autorización», expuso.

«El agua no alcanza, es muy poca ya que no hay nevadas», apuntó el intendente de Gobernador Costa, sumando a ello que, de cara al verano, a la situación «hay que revertirla».