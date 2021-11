Trevelin: ebrio escupió vino tinto a un policía y fue detenido

Esta mañana, efectivos policiales interceptaron un Volkswagen Gol que se dirigía al ingreso del Parque Nacional Los Alerces. Al detener la marcha, el conductor manifestó que no contaba con la documentación para circular, al tiempo que sus dos acompañantes se encontraban tomando vino tinto.

Ante esta situación, los policías hacen descender a los tres hombres que seguían bebiendo, y al querer sacarles los tetra bricks, se tornaron agresivos. Tal es así que uno de los hombres escupió vino tinto a un efectivo policial, aunque no logró alcanzarlo.

Finalmente, dos de los hombres fueron detenidos por intentar agredir a los policías, mientras que un tercero dijo no tener problemas y se retiró caminando tranquilamente del lugar. El vehículo y las tres cajas de vino fueron secuestrados y los hombres trasladados a la comisaría de Trevelin.