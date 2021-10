Trelew: el viernes se dará el veredicto por el asesinato de Sergio Chapingo

Se llevó adelante en sala de la cámara penal, ubicada en el sexto piso de los tribunales en Trelew, la jornada donde se escucharon los alegatos de las partes en el marco del juicio oral donde se juzga la responsabilidad de Ángel Molina por el homicidio de Sergio Chapingo en un hecho ocurrido el 12 de julio de 2019. Participan formando parte del tribunal de enjuiciamiento los Jueces César Zaratiegui, Ivana González y Mirta Moreno.

La fiscal general Griselda Encina, quien es acompañada por la procuradora de fiscalía Julieta Gamarra, remarcó que se había acreditado fehacientemente durante el juicio la responsabilidad que le cabe a Molina por los dos hechos que se lo acusa: el homicidio y la tenencia de armas en forma ilegal. Indicó que por parte de la defensa no se escuchó hipótesis alguna, ni tampoco se objetó la materialidad de lo sucedido no dejando dudas sobre la autoría del hecho por parte del acusado.

Puso de manifiesto los testimonios que se fueron escuchando, donde prácticamente todos coincidieron en la forma que se acercó el vehículo y la manera en que se descerrajaron los disparos hacia la humanidad de Chapingo. Validó los dichos de funcionarios policiales que durante el debate señalaron que la propia víctima les indicó quien lo había agredido, lo que luego también corroboran allegados y familiares del propio Chapingo.

Para la fiscalía las pruebas exhibidas demuestran que Angel Molina es autor de dos hechos: el primero de ellos sucedió el 12 de julio de 2019 cuando siendo aproximadamente las 15,30, el acusado Molina sabiendo lo que hacía y conociendo el poder vulnerante del arma 9 mm que llevaba descerrajó al menos dos disparos contra la humanidad de Sergio Chapingo en una zona del barrio Don Bosco, en calle Urquiza entre Cipoletti y Magallanes. Uno de los disparos provocó heridas de gravedad que afectó órganos internos de la víctima que falleció el día 13 de julio.

El otro hecho data del 7 de noviembre de 2019 cuando se constató que el acusado tenía dos armas, una de guerra y otra de uso civil, sin autorización legal, las que fueron secuestradas en un domicilio del barrio Inta de esta ciudad. La doctora Encina solicitó al tribunal se declare a Molina autor penalmente responsable por los delitos de homicidio simple agravado por haber sido cometido con la utilización de un arma de fuego, en concurso real con tenencia ilegal de arma de guerra y tenencia ilegal de arma de uso civil, dos hechos en concurso ideal en carácter de autor, artículos 79, 49 bis, 189 bis, 54, 55 y 45 del código penal.

El defensor Abdón Manyauik manifestó que durante el debate dejó en evidencia que no presentaría objeción a la materialidad del hecho y dejó entrever que a través de los testimonios escuchados se puede ir reconstruyendo el suceso que en ningún momento involucra a su defendido. Remarcó que no es la defensa la que tiene que presentar pruebas, sino que el Ministerio Público Fiscal debería construir una pieza acusatoria certera, situación que no se ha dado en este caso, por lo que pidió la absolución de Angel Molina. Justamente, el acusado se expresó en el final del juicio indicando al tribunal que al momento de los sucesos él se encontraba reposando con una herida de bala en su cuerpo y se declaró inocente al decir que se lo acusa por algo que no cometió.

Escuchadas las partes en sus alegatos finales, el Juez Zaratiegui y las Juezas González y Moreno comunicaron que el veredicto se dará a conocer el próximo viernes 15 de octubre a las 12 en la misma sala de audiencias donde se desarrolló el juicio oral, convocándose a las partes para esa instancia.