Trelew anunció que tiene su capacidad hotelera completa

La gerente del EnTreTur, Mónica Montes Roberts, reveló este jueves que la ciudad de Trelew tiene su capacidad hotelera completa para todo este fin de semana, y lo atribuyó a la llegada del automovilismo nacional y distintos atractivos que generan expectativas para las próximas semanas. Dijo que ya pasaron más de 12 mil personas por Punta Tombo, el 70 por ciento de ellas procedentes de otras provincias.

“Tenemos una felicidad y satisfacción absoluta, más que nada por el sector que fue tan golpeado este año y medio como producto de la pandemia. Podemos decir que Trelew ya no tiene habitaciones disponibles. Estamos armando incluso un listado de alojamientos alternativos por si llegan turistas y no tenemos disponibilidad en los hoteles, algo que no recuerdo que haya pasado en los últimos quince años”, indicó Montes Roberts.

La titular del EnTreTur indicó que ya pasaron más de 12 mil personas por la Reserva de Punta Tombo desde su apertura, el pasado 15 de septiembre: “más del 70 por ciento son visitantes de otros lugares, turistas nacionales de Buenos Aires, Rosario o Córdoba por ejemplo”, puntualizó.

Montes Roberts aseguró que la tendencia en cantidad de reservas se mantendrá durante todo el mes de octubre, teniendo en cuentas la llegada del Turismo Nacional al Autódromo Mar y el fin de semana que va desde el 15 y el 17, y las actividades previstas por el 135° Aniversario de la ciudad. “Según el sondeo que hemos hechos con los hoteles hasta mediados de noviembre las reservas vienen excelentes. Esperamos tener continuidad en el verano y por eso estamos trabajando en acciones de promoción desde el EnTreTur”, subrayó.

La gerenta del EnTreTur destacó el éxito del programa Pre-Viaje, lanzado por el Gobierno Nacional, como uno de los factores que está permitiendo una reactivación de la actividad turística, luego de un año y medio de dificultades por la pandemia: “Ha funcionado muy bien, impulso mucho la actividad y estamos muy contentos”.

Finalmente valoró el trabajo desarrollado por la Municipalidad de Trelew para la puesta en valor de los propios atractivos de la ciudad, como el Centro Astronómico y la réplica del Dinosaurio, que se suman a la convocatoria del Museo Paleontológico Egidio Feruglio y a la gran atracción de la temporada que es la Reserva de Punta Tombo.