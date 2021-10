The Wild: La leyenda del Rock – Parte 36

Julio 1977 – Octubre 1977: La gira asiática

Pero Frank superaba todo, incluso las enfermedades, y seguía componiendo. De su estancia en el hospital de Bangkok son la serie de títulos recopilados en el larga duración “Thailandia memories”, tales como “Bumrungrad Nursing”, “Watanna Nurse”, “Malai Nurse”, “Morphine´s dreams”, “Another day in intensive therapy”, y otros.

Sin embargo, y a pesar de todos estos contratiempos, la gira continuó.

Llegaron a Singapur, un país que en ese momento estaba sumido en la pobreza y la corrupción, donde en cada recital Frank se encargaba de despotricar contra el gobierno (el mismo que había contratado a él y a la banda), lo cual le valió que se cancelara su último concierto, y la salida rápida del país.

Días después, llegaron a Filipinas, donde la juventud conocía muy bien a todos los grandes éxitos de la banda. En esos conciertos Frank ensayó cantar varios párrafos en castellano, algo que no hacía desde su salida de Buenos Aires en 1968.

Una pequeña anécdota: THE WILD se encontraba en Filipinas, instalados por unos días en el Makati Palace Hotel, en Makati City, y en un impasse de las presentaciones pactadas en el Cultural Center Of The Philippines, se acercaron al set de filmación de la película Apocalipse Now, que en ese mismo momentos se estaba rodando en el archipiélago. Por un capricho del mismo Frank, que quería actuar en el film, y con el beneplácito de su director, Francis Ford Coppola, fueron invitados a participar en la escena del show de las chicas Play Boy.

Los músicos aparecen en dos momentos del cuadro en que las chicas bajan del helicóptero y bailan para la multitud delirante de soldados.

Frank es el guitarrista de la banda que toca Suzie Q mientras las playmates dan el show, y además él y Ralph son dos de los soldados que les gritan groserías a las chicas. Allí aparece un primer plano de Ralph gritando “I´m here baby” a Collen Camp.

Según narran algunos de los miembros del personal que trabajó en la movie, pero no podemos confirmarlo fehacientemente, luego de la filmación Frank se llevó a algún lugar secreto de Manila a Cynthia Wood, la Play Boy bunny que sale a bailar vestida de cowgirl, con un revólver en cada mano, con quien estuvo desaparecido un par de días. Esto despertó la ira de Coppola, a quien no le gustaba que se mezclara el trabajo con la diversión, pero se trataba de Frank, y Frank estaba muy por encima del resto, y no le importaba absolutamente nada. “

La última parada asiática fue en Corea del Sur (no pudieron entrar a Saigón, en Vietnam, aún estaba muy fresca la guerra y sus consecuencias). De Filipinas viajaron a Corea del Sur y tocaron varias veces en Seúl, donde fueron la inspiración de miles de jóvenes, y según dicen algunos expertos en el tema, sus canciones fueron el origen del fenómeno del K-Pop, muchos años más tarde.

Durante aquellos días en Seúl Chuck había comenzado a salir con una hermosa joven coreana llamada Sun Hee Kim. Fue tan fuerte el flechazo que hasta enterneció al mismísimo Frank. Como souvenir del viaje a Asia, se trajeron a Sun Hee a los Estados Unidos, donde se casó con Chuck, adquiriendo de esta manera la ciudadanía norteamericana. Chuck y Sun Hee fueron muy felices y compartieron unos maravillosos años juntos.

Sun Hee aprendió rápidamente a hablar, leer y escribir inglés, por lo que fue contratada como secretaria privada del grupo, y la encargada de la logística de las giras y recitales. Así, Frank iba poblando de mujeres inteligentes a su por entonces, gran empresa musical, convirtiéndose en un adelantado a su época en esto de profesar la igualdad de género, algo que había aprendido y asimilado durante su estadía en San Francisco, la cuna norteamericana del movimiento feminista.