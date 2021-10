Se reiteran los hechos de vandalismo en espacios públicos de Playa Unión

El secretario de Planificación, Obras y Servicios Públicos, Fernando Vosecky, brindó detalles de los diferentes episodios de vandalismo que han sufrido en las últimas semanas las plazas ubicadas en varios sectores de la villa balnearia.

El responsable del área indicó “es lamentable ver el estado en el que han quedado las plazas, nos genera tristeza ver que no se cuidan, ni se valoran los espacios que son para que las familias capitalinas y del valle disfruten” agregando al respecto “se han robado los reflectores de luz que fueron colocados hace dos semanas en la inauguración de la plaza Los Inmigrantes, con todo lo que conllevó su recuperación, la fuente no funcionaba hace más de 15 años y con el aporte de un vecino, la pusimos en funcionamiento”.

“La semana pasada rompieron los bancos y los juegos de otra plaza; los mismos habían sido armados y recuperados por los trabajadores del corralón municipal” además sostuvo “Playa Unión tiene sectores que no han sido intervenidos hace muchos años y desde la Municipalidad estamos trabajando arduamente en esa dirección”, dijo el secretario.

El funcionario municipal comentó “venimos avanzamos con el plan de recuperación, reparación y puesta en valor de los espacios recreativos en toda la ciudad con mucho esfuerzo y dedicación de los trabajadores municipales de las Secretarías de Planificación y Ambiente, y con el acompañamiento de los vecinos, que se comprometen en el cuidado y nos avisan cuando ven algún hecho de vandalismo”.

Por último, hizo hincapié “les solicitamos a los vecinos que cuidemos entre todos los espacios públicos. El objetivo es que tengamos la ciudad que merecemos y para eso es necesario aportar un poco entre todos”, finalizó Vosecky.