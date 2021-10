Meloni y Quiñones asumen en las Sub17 y Sub15

Este fin de semana, se conocieron las nuevas designaciones de los Cuerpo Técnicos de la Selección Argentina Juvenil Femenina, confirmados por parte de la Asociación del Futbol Argentino.

Se trata de las asunciones de Christian Meloni y Florencia Quiñones quienes asumirán el mando de las Selecciones Sub 17 y Sub 15.

Las Juveniles femeninas, con nuevo CT

Un nuevo ciclo comienza para las selecciones juveniles femeninas: Christian Meloni es el nuevo entrenador de las Selecciones Sub 17 y Sub 15, siendo confirmada a su lado como directora técnica alterna, Florencia Quiñones.

De esta forma, la jugadora de Boca comenzará a cumplir sus funciones de manera completa al término del campeonato de Primera División. Esteban Pizzi y Gabriel Denava serán los encargados de la preparación física y completarán el cuerpo técnico.

Meloni y Quiñones sellaron su vínculo el pasado sábado junto al Presidente de AFA, Claudio Tapia, y comenzarán a trabajar de inmediata, ya que por estas horas anunciarán la primera citación para la Sub 17 y el miércoles comenzarán los entrenamientos.

De extensa trayectoria en el futsal, Christian Meloni comenzó a trabajar con el equipo femenino de Boca en 2016. Anteriormente había sido nominado como mejor DT del mundo por el prestigio sitio especializado Futsal Planet. También tuvo un paso por la Selección Femenina de Futsal. Como entrenador de “Las Gladiadoras”, obtuvo el título del primer torneo profesional de la historia, imponiéndose en la final ante River y consagrándose campeón de manera invicta.

Por su parte, María Florencia Quiñones es una jugadora emblemática del fútbol femenino argentino. Surgida en el Club Flor del Ceibo de Oncativo, su ciudad natal, pasó por San Lorenzo y Boca y llegó a jugar en el Barcelona. Allí ganó la Liga, una Copa de la Reina y dos Copas Cataluña. También sabe lo que es vestir la camiseta argentina: jugó en la Selección entre 2005 y 2017.

Así, llegó a su fin el ciclo que desde hace años, venían teniendo a su cargo el CT liderado por Diego Guacci y Bárbara Abot, acompañaos por Vanesa Sarocca como entrenadora de arqueras. Vale destacar que este ex CT de las juveniles femeninas argentinas, visitó el valle chubutense realizando visorías (evaluaciones) de futbolistas de los clubes de la Liga.