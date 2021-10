Madryn: Fueron por una «picada» y les secuestraron los vehículos

Alrededor de la una de la madrugada del sábado, agentes de la Seccional Segunda de Puerto Madryn acudieron a las inmediaciones de la Ruta Provincial 1, en la zona del Parque Industrial Pesquero, luego de que el sereno de una de las empresas que allí funciona, alertara sobre varios vehículos, entre ellos motos, que estaban «realizando picadas».

A pesar de la reactivación y las flexibilizaciones que, en términos nacionales, han permitido el reflote de la gastronomía y el turismo, en esta ocasión se trataba de una de las «picadas» no permitidas, es decir, de una carrera de vehículos a toda velocidad, realizada de manera clandestina y en una zona donde han ocurrido lamentables accidentes viales tiempo atrás.

Una vez que los agentes arribaron al lugar, «se procedió al secuestro de una moto marca Motomel C110, conducida or ‘A. A.’, por carecer de licencia de conducir y seguro; y una moto Suzuki 125CC, conducida por ‘A. O.’, or falta de seguro obligatorio; además, se incautó un motovehículo DAX, sin dominio colocado, tripulado por ‘J. M.’, el cual no contaba con documentación alguna», señalaron desde la Policía, agregando que todos los rodados terminaron depositados en el Puesto 212, «a disposición del Tribunal de Faltas».