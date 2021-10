La ley de hidrocarburos sumó el respaldo del Parlamento Patagónico

Los integrantes del Parlamento Patagónico, que sesionó en Río Gallegos, escucharon los ejes del proyecto de ley para un régimen de promoción de inversiones hidrocarburíferas con las exposiciones del secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, del presidente YPF, Pablo González, y del director de la petrolera estatal Demian Panigo. El bloque de legisladores de la Patagonia respaldó el proyecto de ley que está en el Congreso nacional.

«Es fundamental para el país porque pone en valor no sólo la producción de no convencional, sino que incentiva a las empresas a invertir para revertir los declinos del convencional especialmente en la cuenca del Golfo San Jorge y la Austral», manifestó en su intervención González. El titular de YPF indicó que «esta ley va a ayudar mucho a poder aprovechar toda la potencialidad energética que tiene el país».

“Estamos frente a la última Ley de Hidrocarburos de la Argentina. Estamos en una etapa de transición energética. Argentina ha hecho mucho por esta transición con los pies sobre la tierra», afirmó el presidente de YPF. «Creo que hay un periodo de transición energética que nos obliga a tomar esta ventana de oportunidades de promoción de actividades hidrocarburíferas para financiar esa transición”, señaló González.

Por su parte, Martínez expuso: «Para la Patagonia no es un tema menor, porque son provincias productoras hidrocarburíferas. Entendemos las particularidades y dificultades de la región, pero también la potencialidad y las oportunidades». El funcionario nacional indicó que el proyecto posiciona a la Patagonia para el desarrollo industria en el escenario de la transición energética.

Panigo de YPF, en tanto, destacó la necesidad de esta ley. «No vamos a tener cuatro o cinco años con posibilidad de crecimiento sino 20 o 40 años de crecimiento ininterrumpido que es lo mejor que le puede pasar a nuestra gente», aseveró. «En el Congreso se harán las modificaciones necesarias para brindar seguridad a las provincias y que, una vez aprobada la ley, todas las provincias productoras estarán en una mejor posición», apuntó.

. Uno de los debates en torno a la ley de inversiones hidrocarburíferas estuvo centrado en aquellos artículos que hacían ruido a las provincias de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI). El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, sigue siendo reacio a dar el visto bueno al proyecto. Martínez y González garantizaron el cumplimento de la ley nacional de hidrocarburos y de la ley corta en el Parlamento Patagónico.

«Este proyecto de ley es un régimen de promoción, no es una nueva ley de hidrocarburos. No hay ningún artículo que modifique que las provincias dejarán de ser dueñas del recurso. No está en discusión la titularidad del recurso ni nada que se le parezca», afirmó Martínez. «La única modificación es el almacenamiento subterráneo de hidrocarburos. Siguen estando vigentes todas las potestades de la Ley de Hidrocarburos”, agregó.

El secretario de Energía manifestó que se trata de una de las últimas oportunidades para aprovechar el recurso en las cuencas productoras. “Es quizás la última oportunidad de lograr un proceso de inversión fuerte para incrementar la producción de hidrocarburos porque el mundo viene con un esquema distinto. Las provincias patagónicas debemos pensar en el contexto energético y hacia dónde va el mundo”, subrayó.