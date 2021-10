“La Banda” empató ante el puntero Barracas

Por la 31° Fecha del Torneo de la Primera Nacional, Guillermo Brown igualó en 0 en su visita a Barracas Central este sábado, en el cotejo disputado en el Estadio “Claudio Tapia”.

Fue un partido de trámite disputado, parejo pero también con algunas polémicas por fallos arbitrales de José Carreras, como un penal inexistente cobrado a favor del local que su capotan finalmente erró y posteriormente una fuerte falta al jugador browniano Ruiz Díaz que no fue pitada con la pena máxima.

Un punto valorable ante el líder

En el balance general, en uno de los últimos duelos de la presente Temporada del Torneo Nacional, Guillermo Brown se trajo un importante punto en su visita al líder de la Zona B del Torneo Primera Nacional, Barracas Central.

Fue empate en 0, sin abrir el anotador pero en un cotejo que contó con buena cantidad de situaciones de gol para uno y otro equipo, incluso con un penal para el conjunto local en el Estadio “Claudio Tapia”, en honor al presidente de la AFA.

En el primer tiempo, hubo paridad entre uno y otro equipo, con algunas llegadas que se dieron a favor de los comandados por Rodolfo De Paoli pero que, contuvo muy bien el golero browniano Franco Agüero.

En el segundo tiempo, salió mejor parado “La Banda”, ya que adelantó sus líneas y con plena vocación ofensiva, creó varias chances de gol que entre Arbello, Assennato y “Gole” Navarro después, no pudieron cambiar por gol. En “El Guapo”, se dieron algunas oportunidades también, como la que tuvo Mauro Albertengo y el delantero Juan Vázquez que atajó el arquero de Brown, y luego, a los 25´, llegó la falta en el área que solo vio el árbitro del partido José Carreras.

Decretó penal y fue el capitán y número 10 del conjunto local, Iván Tapia, quien tomó la pelota para definir por encima del travesaño y en definitiva, darle justicia al encuentro, ya que a juzgar según lo visto, no fue una falta de penal.

De hecho, minutos después, cerca del final del cotejo, en un contraataque de “la Banda”, Matias Ruiz Díaz ingresó al área y cuando se disponía a rematar al arco, el arquero Maximiliano Gagliardi le cometió una falta que para Carreras, no fue tal como para penal.

En definitiva, y en el balance general, bien podría haber sido triunfo browniano, que realizó una muy buena performance ante el puntero de la Zona B que no superó la propuesta presentada por el equipo que comanda Nicolás Vazzoler.

Ahora, de cara a uno de los últimos partidos de la Temporada, “La Banda” buscará sumar en condición de local el próximo domingo, cuando reciba por la Fecha 32 a Independiente Rivadavia de Mendoza, en el Estadio “Raúl Conti”.

Vale destacar que Brown se ubica en el 17° puesto de la tabla de posiciones de la Zona B, con 31 unidades, dos puntos menos que el último, que es Santamarina de Tandil.