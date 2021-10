Google prohibirá cualquier contenido que niegue el cambio climático

La plataforma Google, en una actualización de su página de soporte, anunció que ya no será posible monetizar y difundir en sus diferentes plataformas contenidos que nieguen el cambio climático. “Los anunciantes simplemente no quieren que sus anuncios aparezcan junto a este contenido. Y los editores y creadores no quieren que los anuncios que promocionen estas afirmaciones aparezcan en sus páginas o vídeos”, dio cuenta la compañía multinacional.

En esta línea, explicó que el contenido afectado con la medida será aquel que “se refiera al cambio climático como un engaño o una estafa, afirmaciones que niegan que las tendencias a largo plazo muestran que el clima global se está calentando y afirmaciones que niegan que las emisiones de gases de efecto invernadero o la actividad humana contribuyan al cambio”.

Además, Google advirtió que permitirá “los anuncios y monetización sobre otros temas relacionados con el clima, incluidos debates públicos sobre políticas climáticas, los diferentes impactos del cambio climático, nuevas investigaciones y más”.

Esta decisión se suma a la anunciada hace algunos días por YouTube, que prohibirá cuentas de activistas contra las vacunas y bloqueará cualquier contenido de desinformación.