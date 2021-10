Fernández y Mujica, en una entrevista sobre la vida y la humanidad

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, participó de una entrevista junto al ex Presidente de Uruguay, José «Pepe» Mujica, en la que le otorgó el Collar de la Orden del Libertador San Martín.

Fernández destacó el rol social del mandatario uruguay al considera que «es alguien que nos invita a reflexionar cotidianamente sobre el tiempo que nos toca vivir» y reconoció que «algunas de sus frases quedaron atrapadas en mí para siempre; las críticas a la sociedad del consumo, sobre las cuales nos recomienda algo que siempre repito: siempre hay que andar liviano de equipaje, se camina más fácil, sin tantas fortunas y sin tanta riqueza, viviendo con lo necesario para ser feliz».

Sinfonía de vida

Asimismo, el titular del Ejecutivo Nacional expresó que «en esa frase también hay una forma de encarar la vida por parte de ‘Pepe’, desde el amor y la apertura; ello no significa que pensemos todos igual, sino que podamos convertir lo que puede sonar desafinado, en una sinfonía donde todos podamos matizar las diferencias para buscar puntos de síntesis, y que las disidencias se conviertan en armonía y que suenen mejor».

«Esta medallita pesa mucho»

A su turno, «Pepe» Mujica fue contundente: «Me van a perdonar, amigos, pero esta medallita pesa mucho», dijo al regresar amablemente el Collar de la Orden del Libertador San Martín, condecoración que le fuera otorgada por su par argentino durante el encuentro.

«Quienes me conocen saben que no soy afecto al protocolo y la ceremonia, porque no soy otra cosa que un paisano con unas cuántas lecturas y me abruman las tradiciones de esta Casa, los contenidos que tiene. Los humanos, desde tiempos inmemoriables, necesitamos reliquias y símbolos que resumen nuestros sentires. Inventamos las banderas, signos de todo tipo, y así somos», manifestó.

«Estamos programados para luchar»

El ex mandatario uruguayo hizo referencia a la pandemia y reconoció que «estoy veterano», sumando a ello que «no quiero darle chance a la muerte, ella vendrá a buscarme un día de estos, pero no le voy a facilitar el juego, porque con todos sus avatares, la vida es hermosa».

Continuando con su alocución, Mujica planteó que «probablemente venimos de la nada, y a la nada volvemos; estamos programados para luchar por la vida, pero como es algo cotidiano, nos levantamos y acostamos y estamos vivos, no le damos valor a ese único milagro que hay para cada uno de nosotros que es haber nacido».