El Municipio de Comodoro destinó 135 millones a cooperadoras y bibliotecas populares

El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, encabezó una nueva entrega de aportes del Fondo de Asistencia Educativa Municipal (FAEM), que provienen de un porcentaje de los impuestos de los contribuyentes. Entre 2020 y 2021 se destinaron 135 millones de pesos para cooperadoras escolares y bibliotecas populares.

El acto se desarrolló este viernes, en instalaciones del Centro de Información Pública, donde estuvieron presentes el viceintendente Othar Macharashvili; el intendente de Dolavon, Dante Bowen; funcionarios municipales, concejales, referentes de cooperadoras y representantes de bibliotecas populares.

En ese marco, Luque manifestó que “este acto para la Municipalidad es muy importante, porque nuestra ciudad decidió hace algún tiempo que un porcentaje de la recaudación del Municipio se destine a las escuelas, a través de sus cooperadoras, y a las bibliotecas populares, a través del pago de los impuestos que hace la población de Comodoro. Este mecanismo se estableció mediante ordenanza y no nos tenemos que olvidar lo importante que es”.

Asimismo, valoró a “cada uno de los integrantes de las cooperadoras y bibliotecas que voluntariamente hacen un esfuerzo para ayudar a la comunidad educativa de nuestra ciudad. Debemos bregar por uno de los derechos fundamentales, que es darle educación de calidad pública y gratuita a nuestra población”.

No obstante, el jefe comunal sostuvo que “la situación actual de la educación nos genera la necesidad de hacer algo más desde nuestro lugar, más de lo que nos corresponde jurisdiccionalmente. La Municipalidad no puede intervenir en el sistema educativo pero sí decidimos hacer lo que esté a nuestro alcance, por ello se aportarán cerca de 135 millones de pesos a través de los fondos FAEM, con los impuestos de los comodorenses”.

En ese sentido, expuso que “eso tampoco nos deja conformes y durante este año avanzamos con el programa Trayectorias Escolares, brindando apoyo escolar a muchos niños y niñas de nuestra ciudad que no tuvieron la posibilidad de concurrir regularmente a la escuela, más allá de la pandemia”.

“Tenemos una profunda preocupación por el desastre que nos dejaron cuatro años de gobierno de Mauricio Macri, que no nos permitió crecer y descendió el presupuesto educativo. Por todas estas cuestiones, decidimos aportar cada vez más de nuestros fondos”, concluyó Luque.

Por su parte, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, destacó que “nos da mucha alegría entregar estos aportes significativos a cada una de las 65 cooperadoras escolares y las 6 bibliotecas populares con la documentación al día. Esto se dio gracias a la labor conjunta con la Asociación de Cooperadoras y las supervisoras de escuelas”.

Continuando en esa línea, manifestó que “se trata de los fondos correspondientes al año 2020, ya que debido a la pandemia y a la interrupción de las clases, muchas cooperadoras estuvieron acéfalas durante todo este tiempo. Todavía nos faltan 30 cooperadoras para entregar este aporte”.

Finalmente, Peralta afirmó que “pronto estaremos otorgando los fondos del año 2021 a estas instituciones que cumplen roles fundamentales para la educación de nuestros chicos, continuando con esta política de Estado que, ni más ni menos, busca hacer cumplir los derechos de los niños de la ciudad”.