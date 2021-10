El Consejo de Bienestar Policial reúne bolsones de comida para efectivos: «No llegan a fin de mes»

El representante del Consejo de Bienestar Policial, Julio Moreira, dio cuenta de la situación salarial de los uniformados, a la vez que habló sobre la entrega de bolsones de comida a efectivos de varias jurisdicciones.

En diálogo con AzM Radio, advirtió que «para el policía, esto no es una alegría sino una amargura, el hecho de recibir bolsones de comida que solicitaron muchos de ellos porque no llegan a fin de mes» y señaló que «no tuvimos más aumento, el Gobierno no nos ha llamado, nos deben una cláusula gatillo desde 2019 y la Jefatura no se ha ‘puesto las pilas’, por lo que tuvimos que llegar a esto».

Asimismo, Moreira planteó que «esta es la realidad de lo que está pasando en la Policía, se está viendo la necesidad tanto de personal retirado como de activo, pero más que nada en chicos jóvenes que son los que menos ganan».

En esta línea, apuntó: «Hicimos denuncias muy graves con documentación y todo, porque la situación es muy triste, y ni la Jefatura como así tampoco los ministros se han preocupado».

Los bolsones de comida «se están entregando hoy en Comodoro Rivadavia, donde un policía está entre los $48.000 y los $50.000 (mensuales), y en Puerto Madryn alrededor de $43.000; un empleado (policial) administrativo está cerca de los $38.000», manifestó el referente del Consejo de Bienestar, sumando a ello que «hemos llegado a solicitar ayuda a los municipios, no estamos haciendo ningún tipo de campaña política porque no somos políticos y nunca quisimos llegar a este presente; en la carrera policial que tengo, creo que nunca ocurrió algo así como lo que pasa hoy en la Policía».