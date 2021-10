Docentes tomaron la Escuela Politécnica de Puerto Madryn

Un grupo de docentes de la Escuela Politécnica N°703 de Puerto Madryn decidieron tomar las instalaciones del colegio en reclamo por descuentos en sus haberes por días de paro. Romina Merino, docente de la escuela contó: «El paro es un derecho constitucional del trabajador y la secretaria, por orden de los directivos, realizó descuentos de 17, 28 y hasta 40 mil pesos».

Uno de los reclamos se funda en que los docentes advierten que sus salarios están congelados desde 2019, «encima, nos tenemos que bancar estos descuentos, que nos metan la mano en el bolsillo», dijo Merino, al tiempo que agregó: «a mí me descontaron 28 mil pesos por dos días de paro, trabajo 46 horas semanales y mi sueldo no me alcanza»

Por último, Romina Merino explicó: «Tomamos la escuela hasta que esta señora nos de una respuesta concreta, porque se nos ríe en la cara», sostuvo en alusión a Elsa Duarte, directora de la institución.