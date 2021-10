Covid-19: el 80 por ciento de la población de Chubut recibió una dosis

El ministro de Salud, Fabián Puratich, afirmó que en Chubut el 60 por ciento de la población objetivo ya completó el esquema de dos dosis de vacunas contra el Covid 19 y un 80 por ciento recibió una dosis. Además, confirmó que “bajó la mortalidad y la internación de casos críticos”.

Puratich acompañó este mediodía al gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, durante el acto de entrega de 108 viviendas realizado en la ciudad de Esquel.

“Estamos en un muy buen momento, hemos llegado a una estabilidad desde lo epidemiológico”, sostuvo el funcionario, quien además insistió en la necesidad de continuar con la campaña de vacunación y felicitó “a los vacunadores y vacunadoras por el gran trabajo que están realizando”.

En ese orden, Puratich señaló que “se avanza con la campaña de vacunación para niños de 3 a 11 años” y reiteró que “se ha llevado adelante un gran trabajo”.

Cirujanos

Acerca de la renuncia masiva de cirujanos en el Hospital Zonal “Adolfo Margara” de Trelew, el ministro de Salud confió que “me sorprenden las formas” y cuestionó que los profesionales “mandaron las notas a los medios antes de que me lleguen al Ministerio”.

En relación al conflicto suscitado, indicó que “se trata de nueve cirujanos y no sé a qué hostigamiento se refieren”, y a la vez reveló que “la semana pasada ellos tuvieron una reunión con el director (Setevich) y ya habían ido con la nota escrita”.

“No se puede negociar con quién no quiere negociar”, afirmó Puratich.

En ese contexto, sostuvo que “no nos sirve la renuncia colectiva” y señaló que “en tal caso cada profesional debe presentar su renuncia de manera individual”.

El ministro de Salud manifestó que “habrá que evaluar y analizar las cosas, pero no es la forma y no se pueden hacer las cosas así”.