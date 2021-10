Convocan al concurso Germán Rozenmacher de dramaturgia

El Centro Cultural Rector Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires y el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires convocan a participar del 14 Premio Germán Rozenmacher de Nueva Dramaturgia, organizado en el marco del Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA) 2022. Hay tiempo hasta el lunes 25 de octubre.

Podrán postularse autores argentinos o extranjeros con cinco años de radicación, que no hubiesen cumplido aún los 36 años de edad a la fecha del cierre de recepción de obras. La temática será libre y la extensión deberá ser no mayor de 65 carillas escritas a doble espacio en un cuerpo de letra 12 en tamaño de hoja A4. Las obras deberán ser inéditas, no estrenadas ni premiadas en concursos anteriores, ni pendientes de fallo en otros concursos.

El Primer Premio constará de 45.000 pesos y el segundo de 40.000.

Las obras premiadas serán traducidas al inglés, al portugués y al francés, siendo atribución exclusiva de los organizadores la designación de los traductores. Las mismas serán publicadas en edición cuatrilingüe y los derechos de autor cedidos por el período de dos años. Además, las dos obras serán editadas en formato digital. Y los textos de las obras premiadas serán presentados al comité de lectura encargado de la programación del festival La Mousson d’été (Francia).

Además, el Primer Premio contará con el apoyo del Centro Cultural Rector Ricardo Rojas y del Festival Internacional de Buenos Aires para la producción de la obra premiada, y su estreno (con un total de dos funciones) en el marco de la siguiente edición del FIBA.