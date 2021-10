Chubut: Comerciantes creen que el congelamiento de precios «no funcionará»

El presidente de la Cámara de Industria y Comercio del Este del Chubut (CICECh), Rubén Villagra, analizó el impacto del congelamiento de precios a nivel local. En diálogo con AzM Radio, planteó que «nosotros no somos formadores de precios en la zona, nunca vimos inspectores o controles de ese estilo, ya que si uno hace una prohibición o congelamiento de precios, es difícil saber si funciona si no se controla», aunque remarcó que «verdaderamente creo que no va a funcionar porque van a faltar insumos».

El motivo de la inflación

Sobre esto último, Villagra clarificó que «ya tenemos problemas en nuestro negocio particular con el aumento de las cosas importadas y, como no hay dólares, muchos productos se han dejado de fabricar ya que no hay insumos importados» y subrayó que «el congelamiento no es bueno y dudo que sea motivo de la inflación las empresas que levantan los precios; creo que hay otros medios para controlar a esas pocas empresas que hay en el país, antes que hacer un congelamiento total».

Poco dinero circulante

«En Argentina se le pone el 10% a todo, todos los meses, no es un 3,5% y demás, hay cosas que han subido más del 90% cuando la inflación ha sido del 50%», apuntó el titular de la Cámara, quien advirtió que «el momento comercial está ‘planchado’ por los costos elevados, a la gente no le alcanza el dinero y hemos vivido, estos últimos días, el Día de la Madre, que es una de las fechas donde más se vende; y con la venida de las carreras hubo movimiento comercial, pero no se vio reflejado en la necesidad o en lo que la gente podía estar esperando».

Realizarían la Expo Trelew en 2022

Consultado sobre la realización de la Expo Trelew, «ahora que se ha habilitado casi todo, estamos esperanzados en hacerla, tenemos el precio y lo estamos utilizando para los colegios y otras instituciones que lo alquilan o a las cuales se lo prestamos» y anticipó que «calculamos que, luego de que termine la temporada, podríamos realizarla los primeros días del año que viene».