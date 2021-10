Cerca de 800 feriantes de Trelew piden no ser desalojados del barrio San Martín

Unos 800 feriantes del barrio San Martín de Trelew piden no se desalojados y en ese contexto mantuvieron un encuentro con el secretario de Desarrollo Social, Héctor Castillo y el responsable de Inspecciones Generales, Héctor López. En diálogo con Azul Media, Adriana, una de las feriantes, contó al respecto: «Nosotros nos creamos nuestra propia fuente de trabajo, tratamos de hacer lo que podemos en el predio para poder estar». El tema de la organización de la feria, el estacionamiento y la instalación de un medidor de luz, son algunos de los puntos que trataron con los funcionarios municipales.

La feriante contó que lo que son puestos de verdura y de comida ya están desbordados: «Ya no queda espacio, es muy grande la demanda de feriantes que tenemos».

«Yo sería feliz teniendo trabajo»

Adriana es una de las tantas desocupadas que dejó el sector pesquero: «No cobro pensión ni jubilación, nada. Me quedó con muchos problemas de salud, yo puedo seguir trabajando, pero no consigo. Mi salud no me permite trabajar más en las plantas pesqueras. Yo sería feliz teniendo trabajo», dijo entre lágrimas y recordó que en la feria «estamos a pesar de que haya frío, viento, lluvia, nosotros la peleamos acá».

La feriante agradeció la presencia de los funcionarios y pidió: «Lo único que queremos es que no nos saquen de acá», finalizó.