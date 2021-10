Cayó a 2,10 por ciento el índice de positividad de los testeos Covid-19

El Ministerio de Salud de la Nación informó este domingo 17 de octubre que, en las últimas 24 horas, se registraron 3 muertes y 400 nuevos contagios de coronavirus. Al igual que ayer, el país volvió a reportar 3 muertes por COVID-19: la cifra más baja desde el 16 de mayo de 2020. Con estas cifras, el país acumula un total de 5.272.551 casos positivos desde el comienzo de la pandemia, mientras que los fallecimientos son 115.666.

Por otra parte, de ayer a hoy fueron realizados 18.998 testeos, con un índice de positividad del 2,10%. Desde el inicio del brote, se llevaron a cabo 24.497.430 pruebas diagnósticas para esta enfermedad. A la fecha, se registran 17.270 casos positivos activos en todo el país y 5.139.615 recuperados.

Del total de muertes reportadas hoy, 2 son hombres y 1 es mujer. Las provincias registraron decesos son Mendoza (1) y Río Negro (2).

De acuerdo al parte epidemiológico, de momento en Argentina hay 795 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva. El porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 36,4% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del 41,8%.

De los 400 nuevos contagios, 166 son de la provincia de Buenos Aires, 86 de la ciudad de Buenos Aires, 3 de Catamarca, 4 de Chaco, 4 de Chubut, 0 de Corrientes, 40 de Córdoba, 3 de Entre Ríos, 1 de Formosa, 8 de Jujuy, 4 de La Pampa, 5 de La Rioja, 2 de Mendoza, 5 de Misiones, 9 de Neuquén, 2 de Río Negro, 13 de Salta, 0 de San Juan, 2 de San Luis, 0 de Santa Cruz, 17 de Santa Fe, 8 de Santiago del Estero, 1 de Tierra del Fuego y 17 de Tucumán.

Según datos de la cartera sanitaria, el promedio de nuevos casos diarios bajó un 34% a lo largo de los últimos 15 días. El número es aún mayor en lo que respecta a decesos: considerando el mismo lapso de tiempo, hubo un descenso del 46%. En tanto, las internaciones en terapia intensiva disminuyeron un 26%.

La tendencia decreciente se repite desde hace meses. Argentina registra una disminución sostenida de casos de COVID-19 desde hace 20 semanas consecutivas. La ministra de Salud, Carla Vizzotti, destacó esta situación. No obstante, advirtió “la posibilidad de que emerja una nueva cepa”, al tiempo que señaló que, “si bien todavía no es predominante, la variante Delta está aumentando”. “No podemos decir que esto ya pasó hasta que en el mundo la población acceda a la vacunación”, indicó la funcionaria.

En este sentido, en las últimas 24 horas, se registraron otros tres casos de la variante Delta en Córdoba. Según lo informado por el Ministerio de Salud provincial, ya son 251 las personas contagiadas con esa mutación. De los nuevos contagios con la variante de la India, dos están relacionados a casos confirmados anteriormente y uno se encuentra en investigación. “No se conocieron nuevas internaciones de personas portadoras de la variante Delta”, detallaron desde la cartera sanitaria cordobesa.

En declaraciones a CNN Radio, Vizzotti precisó que ya se encuentran vacunados con una dosis el 90% de la población mayor de 18 años. Explicó que todavía no se alcanzó la totalidad en ese rango etario porque “hay personas con dudas” y, por otra parte, se presentaron “dificultades en el acceso a la tecnología”.

En relación a la posibilidad de una tercera dosis, la ministra contó que la idea está “estipulado tener esas dosis durante el primer semestre de 2022″. Dijo también que la aplicación del refuerzo se llevará a cabo de forma similar a la primera etapa, es decir, “primero al personal de salud y a los grupos de riesgo”. Además, sostuvo que “la vacunación desde los 3 años de edad es fundamental para poder sostener los logros y poder seguir pensando en aperturas”.