Caen las ventas de autos 0 Km

El presidente de la Unión Industrial de Chubut (UICh), Celso Pontet, advirtió la dificultad que atraviesa la provincia y el país para la comercialización de vehículos cero kilómetro.

En diálogo con AzM Radio, sostuvo que «hace cuatro meses que venimos a pérdida, no tenemos unidades para vender y el personal no ha disminuido ni nada, por lo que estamos en una crisis superior a la de 2001-2002» y recordó que «en aquél momento había unidades y lo que faltaba eran clientes; ahora, hay clientes aunque no demasiado, pero faltan unidades».

En relación a esto último, el empresario explicó que «esto es porque no se autoriza la importación, si bien hay un convenio con el Mercosur, con el problema de que el Banco Central no tiene reservas, no están autorizando importaciones y no hay una contraprestación de exportaciones» y planteó que «evidentemente, las terminales en Argentina producen mucho menos, un treinta por ciento, de lo que se importa».

A su vez, Pontet fue contundente: «No hay autos. El mes pasado nos entregaron ocho», expuso, puntualizando que «es un problema general, sobre todo las marcas que no se producen en Argentina como BMW, por citar un ejemplo, están más complicadas».

«Hay algunas marcas de mayor fabricación en el país y están un poco mejor, pero ello no quiere decir que estén bien», señaló el titular de la UICh, y consultado sobre la venta de vehículos usados, destacó que «todo lo que tomamos se vende, pero si no vendemos ‘cero’ (kilómetro) no podemos tomar usados, porque no tenemos».