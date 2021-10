A escasez de ideas, manotazos de ahogado

En las últimas horas fue ganando fuerza un rumor que expone un presunto acercamiento de Adrián Maderna con “Marivi” Das Neves, las especulaciones y conjeturas no tardaron en llegar, pero, fuentes confiables, aseguran que Maderna le habría pedido auxilio a “Marivi”, para que se haga cargo de la comunicación del Municipio. Una “tarea titánica” a estas alturas de las circunstancias. El Ejecutivo municipal ha quedado expuesto, no solo por las internas políticas, sino por presuntas irregularidades en el accionar de algunos funcionarios del Gabinete. No es menos cierto que por estas horas, el intendente de Trelew tiene que agregar a su debilitada tarea de gestión, la labor militante que permita remontar en algún porcentual el devastador resultado electoral del 12 de septiembre. Es así que, entre tantos frentes abiertos, el abrumado jefe Comunal, habría decidido sumar a la más novel de los hermanos Das Neves y su equipo, para transitar juntos el camino de su actual gestión al frente del Municipio. Un camino que, por el momento, está siendo allanado para la oposición.