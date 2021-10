18 millones y medio de dosis de Sinopharm y Astrazeneca para Latinoamérica

La Organización Panamericana de la Salud anunció que alcanzó un acuerdo con las empresas farmacéuticas Sinopharm y AstraZeneca para la compra de vacunas contra la COVID-19 durante este año y el que viene. De esta forma, la región recibirá durante este año unos dieciocho millones y medio de dosis.

Sin embargo, la agencia de salud de la ONU en el continente americano reiteró su llamado a compartir los excedentes de vacunas y alerta que, pese a la disminución de casos de la enfermedad a nivel nacional, hay que vigilar de cerca la evolución a nivel local.

Compra directa

Durante la rueda de prensa semanal donde se evalúa la evolución de la pandemia, la directora del organismo, Carissa Etienne, explicó que en estos momentos se está en fase de conversaciones con los Estados miembros de la Organización que quieren utilizar esta alternativa de compra directa a través de su Fondo Rotatorio.

El subdirector de la agencia de salud, el doctor Jarbas Barbosa, especificó que el número de dosis de Sinovac y AstraZeneca disponibles durante este año se acercarán a los dieciocho millones medio y que para el año 2022 se están negociando las cantidades en base a las solicitudes de los países.

Barbosa añadió que las vacunas de las tres empresas procederán únicamente de las fábricas que tengan la autorización de uso de emergencia.

Los retrasos del mecanismo COVAX al descubierto

En clave nacional, explicó que Nicaragua recibirá unas 223.000 dosis de la vacuna de Pfizer durante la próxima semana y cerca de 82.000 más en lo que resta de mes. Con relación a las donaciones a través del mecanismo COVAX* manifestó que están acelerando el proceso para la llegada de más de 625.000 dosis de AstraZeneca provenientes de España.

Respecto a las causas del retraso de los envíos de las vacunas solicitadas a mediante COVAX en Perú, Barbosa indicó que “la demora alcanza a todos los países que participan del mecanismo”, y entre otras razones citó la prioridad que otorgan las empresas farmacéuticas a los acuerdos bilaterales, que son más beneficiosos económicamente, sobre los alcanzados con ese mecanismo y la prohibición de exportar vacunas del Serum Institute de la India que tiene unos quinientos millones pendientes de entrega.

“Por eso la mayoría de los países, y Perú también, solo recibieron un 30% de las vacunas que contrataron con el mecanismo. Perú ha recibido unos dos millones y medio de dosis de vacunas por COVAX y durante las próximas semanas llegarán nuevas vacunas al país”.

Por su parte, Etienne recordó que el número de personas que recibieron la pauta completa de vacunación contra el coronavirus solo es del 37% a nivel regional

“Mientras que siete países y territorios de las Américas ya han vacunado a más del 70% de sus poblaciones, otros tantos todavía tienen que vacunar al 20% de sus poblaciones. Jamaica, Nicaragua y Haití aún no han alcanzado ni siquiera el 10% de cobertura. Debemos enfocar nuestra atención para cerrar esta brecha lo más rápido posible”, denunció

Pese a la llegada de 875.000 dosis a los países de América Latina y el Caribe durante la semana pasada, destacó que ese número no es suficiente para proteger a todas las personas e instó de nuevo a los países que poseen excedentes de dosis a compartirlas con los países de la región.

Etienne destacó que, aunque durante el último mes se ha producido un descenso de infecciones por COVID en toda la región, el número de casos, 1,2 millones durante la última semana, sigue siendo alto. A este registro le añadió 24.000 muertes relacionadas con el coronavirus.

Reportó una disminución de casos en Estados Unidos y en Canadá, y un repunte de las nuevas infecciones en México, aunque matizó que “los datos nacionales no nos cuentan toda la historia” y que una mirada a fondo de las cifras nos muestra que “las tendencias locales siguen siendo preocupantes”.

“Muchas provincias del suroeste de Canadá están alcanzando los picos más altos de hospitalización y UCI desde el comienzo de la pandemia. En el estado de Alaska, que hoy reporta el peor brote de COVID en los Estados Unidos, las salas de urgencias están desbordadas con pacientes de COVID-19 y los médicos enfrentan decisiones difíciles sobre cómo asignar las camas”.

Etienne declaró que las infecciones disminuyen en todo el Caribe con la excepción de Cuba y Bermuda que continúan reportando altas tasas de nuevas infecciones, y en Barbados donde los casos aumentaron en casi un 75% durante la última semana.

En los países de América del Sur explicó que se continúan registrando descensos en el número de infecciones, pero que en Chile se incrementan los nuevos casos impulsados principalmente por los brotes en centros urbanos, como la Región Metropolitana de Santiago y las ciudades portuarias de Coquimbo y Antofagasta.

Siguen disminuyendo los casos

Por otra parte, en todo el mundo, El número de casos y muertes por COVID-19 ha seguido disminuyendo en todo el mundo, con 3,1 millones de nuevos casos y algo más de 54.000 nuevas muertes, notificados durante la última semana, según la Organización Mundial de la Salud

El mayor descenso de nuevos casos semanales se registró en África (43%), seguido del Mediterráneo oriental (21%), el Sudeste Asiático (19%), las Américas (12%) y el Pacífico occidental (12%).

El número de casos confirmados notificados en todo el mundo supera ya los 234 millones, con algo menos de 4,8 millones de víctimas mortales.