Ventilan detalles del caso de prostitución y pago de coimas al ex comisario Pulley

En los tribunales de Comodoro Rivadavia se concretó este viernes una nueva jornada de juicio por incumplimiento de deberes de funcionario, facilitación de la prostitución y cohecho que tiene como imputados al ex Comisario Omar Alejandro Pulley, Guillermina Ferreira Almada y Juan Carlos Cuellar Gamboa. Se comenzó con la declaración de testigos destacándose la del Comisario Julián Vilches, ex responsable de la División de Drogas local. Asimismo, en forma contundente se escuchó una comunicación telefónica entre la imputada Ferreira Almada y una femenina donde la imputada le propone a ésta ejercer la prostitución, “tengo un VIP con tres chicas” se escuchó.

El Comisario Vilches recordó que en agosto de 2014 el ex jefe de la Seccional 1ra. local, Pulley, le brinda información acerca de una importante cantidad de drogas relacionada con una persona detenida y el imputado Cuellar Gamboa. Da intervención al Juzgado Federal que dispone medidas de investigación del domicilio ubicado en Francia al 500. Comenzaron la vigilancia y “era evidente que allí había un VIP. Esto fue un hallazgo de la investigación, no fue información que le aportó Pulley”, aclaró Vilches. Luego vino una denuncia de la dueña de la propiedad, y después un llamado de una mujer que la obligaban a ejercer la prostitución. Desde el Juzgado Federal se dispone un primer allanamiento en Francia al 500, donde se detecta la presencia de Cuellar Gamboa y Ferreira y se los detiene; y se da intervención a personal de Trata de personas. También se secuestra una encomienda que le mandaba Ferreira a Pulley, mencionó el testigo. Finalmente se archivó la causa por drogas por resultado negativo y se abre una investigación paralela por Trata de persona y el VIP cuyos beneficiarios eran Cuellar Gamboa y Ferreira. Finalmente, el Juzgado Federal remite las actuaciones al Ministerio Público Fiscal ya que a su entender el hecho investigado era de su competencia, al tratarse presuntamente de explotación del ejercicio de la prostitución ajena.

El tribunal de debate está compuesto por los jueces penales Mónica García, María Laura Martini y Jorge Odorisio; el Ministerio Público Fiscal está representado por Martín Cárcamo, fiscal general; María Cristina Sadino asistió a Cuellar Gamboa; Daniel Fuentes como defensor de Pulley y Vanesa Vera actuó como defensora de Ferreira Almada.

Los hechos juzgados acontecen desde el 15 de septiembre de 2014 hasta el 2 de julio de 2016, en el domicilio de la calle Francia al 500, donde funcionó un departamento VIP propiedad de Guillermina Ferreira Almada y Juan Carlos Cuellar Gamboa, en el cual al menos 5 mujeres ejercían servicios sexuales. El dinero percibido era abonado a Ferreira Almada, a la vez que Cuellar Gamboa brindaba condiciones de seguridad interna. Asimismo, el Comisario Omar Alejandro Pulley, como Jefe de la Seccional Primera, estableció vinculación personal con los ocupantes de dicha morada, a pesar de tener conocimiento de la actividad ilícita que allí se desplegaba. Desde el 28 de agosto de 2014 y hasta aproximadamente el 28 de agosto de 2015 Pulley aceptó los ofrecimientos de dineros o dádivas formulados por Ferreira Almada y Cuellar Gamboa para omitir los controles al lugar, brindar protección policial al lugar y asesorar en la empresa criminal. Percibiendo por dicha tarea una pistola tipo reliquia y dinero en efectivo remitido por Ferreira Almada a Pulley por la empresa Via Cargo.

Calificando legalmente los mismos como “facilitación de la prostitución en concurso ideal con explotación económica de la prostitución, al menos 5 hechos en concurso real”, en calidad de coautor para Cuellar Gamboa.

Respecto de Ferreira Almada como “facilitación de la prostitución en concurso ideal con explotación económica de la prostitución, al menos 5 hechos en concurso real” como coautora; “en concurso real con cohecho activo, al menos 4 hechos en concurso real”, en calidad de autora.

En tanto que para Alejandro Pulley como “cohecho pasivo, al menos 4 hechos, en concurso real; en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público”, en calidad de autor.